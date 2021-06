Thị trường ngày 26/6: Giá dầu đạt đỉnh 3 năm, vàng, sắt thép, nông sản đều tăng giá

Dầu cao nhất kể từ 2018 do nhu cầu mạnh



Giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 do kỳ vọng mức tăng nhu cầu sẽ vượt nguồn cung.

Kết thúc phiên vừa qua, giá dầu Brent tăng 62 US cent (0,8%) lên 76,18 USD/thùng, trong khi dầu Tây Texas Mỹ (WTI) tăng 75 US cent (1%) lên 74,05 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018, đưa cả 2 loại dầu tăng giá tổng cộng hơn 3% trong tuần này.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA cho biết: "Giá dầu thô tăng do triển vọng nhu cầu được cải thiện và dự báo thị trường sẽ vẫn trong tình trạng thắt chặt vì OPEC+ có khả năng chỉ nâng một lượng nhỏ sản lượng tại cuộc họp bộ trưởng sắp tới, sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tới".

Viễn cảnh các lệnh trừng phạt đối với Iran được dỡ bỏ và nước này sẽ sớm bổ sung dầu mỏ ra thị trường đã mờ nhạt dần. Một quan chức Mỹ cho biết vẫn còn những bất đồng nghiêm trọng trong một loạt vấn đề về việc Tehran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trong khi đó, nhu cầu dầu đang tăng nhanh do sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc, được hỗ trợ bởi việc triển khai vắc-xin và các nền kinh tế mở cửa trở lại.

Vàng tăng sau khi dữ liệu về lạm phát xoa dịu lo ngại của Fed

Giá vàng tăng vọt trong phiên cuối tuần sau khi dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vẫn trì trệ, làm giảm bớt khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ. Tính chung cả tuần, giá vàng đi lên lần đầu tiên trong vòng 4 tuần.

Theo đó, giá vàng giao ngay phiên này tăng 0,1% lên 1.776,96 USD/ounce, tính chung cả tuần tăng khoảng 0,8%; vàng kỳ hạn tháng 8 vững ở mức 1.782,80 USD/ounce.

Nhà phân tích Suki Cooper thuộc Standard Chartered, cho biết: "Vàng đã được hưởng lợi từ mức lạm phát thấp hơn dự kiến ​​làm giảm khả năng Fed sẽ nâng lãi suất sớm hơn kế hoạch ban đầu".

Ông Cooper cho biết mức hỗ trợ trong ngắn hạn của giá vàng hiện 1.770 USD/ounce là, mức kháng cự là giá trung bình của 100 ngày gần đây.

Đồng vững, thiếc tăng

Giá đồng vững trong phiên vừa qua sau khi lưỡng đảng Mỹ tại Thượng viện đạt được sự đồng thuận về gói chi tiêu cho hạ tầng cơ sở trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la trong 8 năm, giúp củng cố kỳ vọng về nhu cầu đồng sẽ tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch đồng vẫn lo ngại về việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến làm cản trở giá đồng đi lên.

Kết thúc phiên giao dịch vừa qua, trên sàn London, đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng vững ở mức 9.417 USD/tấn; tính chung cả tuần giá tăng khoảng 5%.

Giá thiếc tăng 0,5% trong phiên vừa qua, lên 30.800 USD/tấn, sau khi Yunnan Tin thông báo sẽ tạm dừng sản xuất tại nhà máy luyện thiếc chính từ 28/6 để bảo trì. Đầu tháng này, giá thiếc đã tăng lên mức cao chưa từng có trong một thập kỷ trở lại đây, là 33.181 USD/tấn, do lo ngại sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Sắt thép tăng

Giá thép và quặng sắt tăng trong phiên cuối tuần, trong bối cảnh nhu cầu mạnh từ các nhà máy trong khi nguồn cung khan hiếm.

Cụ thể, giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng 1,2% lên 1.185 nhân dân tệ/tấn.

Gía thép cây, dùng trong xây dựng, kỳ hạn tháng 10 giao dịch trên Sàn Thượng Hải phiên này tăng 1,8% lên 5.066 nhân dân tệ/tấn; thép cuộn cán nóng, được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất, tăng 1,8% lên 5.288 nhân dân tệ/tấn.

"Giá quặng sắt và thép một lần nữa tăng trở lại ... trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ từ ngành thép Trung Quốc và các vấn đề về nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn nhất toàn cầu", Fitch Solutions viết trong một thông báo.

Tuy nhiên, Fitch Solutions cho rằng sự cải thiện về nguồn cung và tiêu thụ ở hạ nguồn sẽ yếu đi do mùa vụ và do giá quá cao sẽ cản trở giá sắt thép tăng hơn nữa trong những tháng tới.

Than tăng

Giá than luyện cốc tăng mạnh trong phiên vừa qua do nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu mạnh mẽ.

Than cốc kỳ hạn tháng 9 trên sàn Đại Liên tăng 1,1% lên 2.827 nhân dân tệ (438,21 USD)/tấn, tính chung cả tuần giá tăng 5%; than luyện cốc kỳ phiên này cũng tăng 0,2% lên 2.045 nhân dân tệ/tấn, tính chung cả tuần tăng 4,6%.

Theo dữ liệu khảo sát của công ty tư vấn Mysteel, tồn trữ than luyện cốc của 100 nhà máy luyện cốc và 110 nhà máy thép vào ngày 25/6 đã giảm 3,2% xuống 15,7 triệu tấn so với một tuần trước đó do nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh các cuộc thanh tra sản xuất an toàn và môi trường diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây.

Cà phê arabica tăng mạnh

Giá cà phê arabica tăng mạnh trong phiên vừa qua do real Brazil đạt mức cao nhất 1 năm so với USD. Theo đó, arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 4,4 US cent, tương đương 2,9%, lên 1,578 USD/lb; tính chung cả tuần tăng 4,6%.

Ngoài việc real tăng giá, điều kiện thời tiết khô hạn ở Brazil – nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, vẫn gây lo ngại cho sản lượng. Dự báo các vùng trồng cà phê của nước này sẽ ít khả năng có mưa trong 10 ngày tới.

Giá robusta kỳ hạn tháng 9 phiên này tăng 29 USD, tương đương 1,8% lên 1.679 USD/tấn. Lượng robusta lưu kho ở sàn ICE đã bắt đầu giảm trong tháng này do chênh lệch giá giữa robusta và arabica gia tăng giúp đẩy tăng nhu cầu robusta.

Lợn hơi tăng hơn 5%

Giá lợn hơi kỳ hạn giao dịch trên sàn Đại Liên (Trung Quốc) tăng hơn 5% trong phiên vừa qua. Cụ thể, giá đã tăng 5,3% lên 18.925 nhân dân tệ (2.932,84 USD)/tấn.

Cao su tăng do lạc quan về gói chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của Mỹ

Giá cao su kỳ hạn giao dịch tại Nhật Bản tăng trong phiên cuối tuần sau khi Tổng thống Mỹ, Joe Biden, chấp nhận thỏa thuận về đầu tư cho cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng tại Thượng viện, giúp làm tăng kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giá dầu tăng cũng tác động tích cực lên thị trường cao su.

Kết thúc phiên này, cao su kỳ hạn tháng 12 trên sàn Osaka đạt 239,9 yên (2,2 USD)/kg, tăng 0,7 yên so với giá lúc mở cửa cùng ngày - 239,2 yên. Trong phiên, có lúc hợp đồng này đạt mức giá 244,0 yên. Tính chung cả tuần, giá tăng 2,3% và tăng lần đầu tiên trong vòng 4 tuần.

Cao su kỳ hạn tháng 9 trên sàn Thượng Hải cùng phiên cũng tăng 260 nhân dân tệ lên 13.230 nhân dân tệ (2.051 USD)/tấn.

Cao su kỳ hạn tháng 7 trên sàn giao dịch SICOM của Singapore tăng 2% lên 165,9 US cent/kg.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 26/6: