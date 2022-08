Thị trường ngày 27/8: Giá dầu tăng, vàng giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Dầu tăng do tín hiệu OPEC có thể cắt giảm sản lượng



Giá dầu đóng cửa tăng bởi những tín hiệu từ Saudi Arabia rằng OPEC có thể cắt giảm sản lượng, nhưng giao dịch biến động do các nhà đầu tư phân tích và cuối cùng lờ đi cảnh báo của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ về những thiệt hại kinh tế sắp tới.

Kết thúc phiên 26/8, dầu thô Brent tăng 1,65 USD lên 100,99 USD/thùng. Dầu WTI tăng 54 US cent lên 93,06 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này tăng và giảm khoảng 1 USD trong suốt phiên này. Tính chung cả tuần dầu Brent tăng 4,4%, dầu WTI tăng 2,2%.

UAE trở thành thành viên OPEC+ mới nhất tuyên bố họ đồng tình với suy nghĩ của Saudi Arabia về thị trường dầu mỏ.

Trong ngày 22/8, Saudi Arabia đã báo hiệu khả năng cắt giảm sản lượng bù cho lượng dầu của Iran trở lại thị trường nếu Tehran đạt được một thỏa thuận hạt nhân với phương Tây.

Giá dầu giảm một thời gian ngắn sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách thắt chặt tiền tệ có thể kéo dài trong một thời gian để chống lại lạm phát, nghĩa là tăng trưởng chậm hơn, thị trường việc làm suy yếu hơn và một số thiệt hại cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

Số liệu cho thấy lạm phát giảm nhẹ, với chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân theo cách tính của Fed đang giảm trong tháng 7 xuống 6,3% từ mức 6,8% trong tháng 6.

Trong khi đó, một số nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu muốn bàn luận tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 8/9, ngay cả nguy cơ suy thoái sắp diễn ra, do triển vọng lạm phát đang xấu đi.

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số giàn khoan dầu, một chỉ số sản lượng trong tương lai tăng 4 giàn lên 605 giàn trong tuần tính tới ngày 26/8.

Khí tự nhiên giảm

Khí tự nhiên của Mỹ giảm, đảo lại chiều tăng trước đó và giảm trong tuần này.

Giá khí giao tháng 9 giảm 7,9 US cent hay 0,8% đóng cửa tại 9,296 USD/mmBtu. Tính chung cả tuần khí tự nhiên giảm 0,7%.

Giá khí đốt đang giao dịch quanh mức 86 USD/mmBtu tại Châu Âu và 70 USD tại Châu Á.

Vàng giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng giảm hơn 1% sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell trong bài phát biểu tại Jackson Hole cho biết nền kinh tế Mỹ cần chính sách thắt chặt tiền tệ cho tới khi lạm phát được kiểm soát.

Vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 1.738,14 USD/ounce, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, giảm 0,4%. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 1,2% xuống 1.749,8 USD/ounce.

Nhà phân tích Suki Cooper thuộc Standard Chartered cho biết trong khi vàng có thể có xu hướng giảm trong những tháng tới, nhưng hầu hết nguy cơ giảm giá đã được định trong giá.

Mức cộng của vàng giao ngay tại Trung Quốc tăng vọt trong tuần này lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021, trong khi nhu cầu ở Ấn Độ yếu.

Đồng thoái lui từ mức cao nhất 8 tuần

Giá đồng đã mất đà tăng khi chạm mức cao nhất trong gần hai tháng sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed.

Trước đó giá đồng và nhôm tăng vọt do lo lắng về khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng tới sản lượng trong khi nguồn cung eo hẹp và tồn kho thấp.

Giá đồng giao sau ba tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) đã tăng khoảng 2,3% lên 8.318 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 30/6 trước khi giảm xuống 8.163 USD, tăng 0,4%.

Đồng đã tăng 17% kể từ khi xuống mức thấp nhất 20 tháng vào ngày 15/7, nhưng vẫn giảm 25% từ mức đỉnh kỷ lục hồi tháng 3.

Giá đồng thoái lui sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo nền kinh tế Mỹ sẽ cần chính sách thắt chặt tiền tệ trong một thời gian trước khi lạm phát được kiểm soát, có nghĩa là tăng trưởng chậm hơn.

Giá trước đó tăng bởi lo ngại giá năng lượng đang tăng, khiến các nhà máy luyện cắt giảm sản xuất và tăng chi phí để sản xuất kim loại.

Giá quặng sắt tăng

Giá quặng sắt Trung Quốc có tuần tăng tốt nhất trong 4 tuần, do các nhà máy thép tăng cường mua trong bối cảnh tồn kho thấp và do hy vọng nhu cầu người dùng cuối tốt hơn khi tình trạng thời tiết được cải thiện.

Quặng sắt giao tháng 1/2023 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 3% lên 735 CNY (107,1 USD)/tấn và tính chung cả tuần tăng 6,4%, tuần tăng mạnh nhất kể từ ngày 29/7.

Tại Singapore, hợp đồng kỳ hạn tháng 10 tăng 2,5% lên 105,6 USD/tấn, và quặng sắt giao ngay ở Trung Quốc không đổi tại 105,5 USD/tấn trong ngày 25/8.

Trung Quốc đã trải qua đợt nắng nóng kéo dài và cao kỷ lục tại nhiều khu vực, làm giảm hoạt động xây dựng trong khi việc hạn chế điện để bảo toàn nguồn điện năng cũng gây thiệt hại cho các doanh nghiệp công nghiệp.

Các thương nhân dự kiến giá quặng sắt sẽ dao động quanh mức hiện nay, khả năng tăng thêm 10 USD/tấn, nhưng chiều hướng giá có thể phụ thuộc vào chính sách kích thích của chính phủ Trung Quốc.

Hợp đồng thép thanh tại Thượng Hải tăng 0,4% lên 4.097 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng tăng 0,9% lên 4.061 CNY/tấn và thép không gỉ tăng 1,7% lên 15.455 CNY/tấn.

Cao su tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng, đảo lại chiều giảm trong đầu phiên do thị trường Thượng Hải giảm bớt thổn thất bởi việc săn giá hời trước cuối tuần.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 0,2 JPY lên 226,2 JPY (1,7 USD)/kg sau khi giảm xuống 223,5 JPY trong đầu phiên.

Tại Thượng Hải, giá cao su giao tháng 1/2023 giảm 5 CNY xuống 12.670 CNY (1.846 USD)/tấn, sau khi giảm trước đó xuống mức thấp 12.460 CNY.

Tâm lý thị trường gần đây bị ảnh hưởng bởi những dấu hiệu về sự suy yếu mới tại Trung Quốc từ khủng hoảng bất động sản, sự bùng phát Covid-19 và các đợt nắng nóng làm gián đoạn sản xuất tại một số tỉnh.

Dự trữ cao su tại các kho được sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giám sát tăng 1% so với một tuần trước.

Cà phê giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 1,4 US cent hay 0,6% xuống 2,381 USD/lb, giá đã lên đỉnh 6 tháng tại 2,4295 USD trong ngày 25/8.

Các đại lý cho biết thị trường trở thành mua quá nhiều về mặt kỹ thuật sau đợt tăng giá mạnh gần đây và có thể thiết lập sự sụt giảm trong ngắn hạn.

Cà phê robusta kỳ tháng 11 đóng cửa giảm 33 USD hay 1,4% xuống 2.279 USD/tấn sau khi thiết lập mức cao nhất 7,5 tháng tại 2.355 USD trong ngày 24/8. Giá robusta tăng được thúc đẩy một phần bởi thời tiết khô hạn tại Việt Nam, làm giảm triển vọng vụ cà phê sắp tới.

Giá đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa tăng 0,57 US cent hay 3,2% lên 18,47 US cent/lb.

Các đại lý cho biết thị trường này được củng cố bởi thiếu hụt xuất khẩu từ Ấn Độ và những lo ngại sản lượng tại Trung Nam Brazil giảm so với dự kiến trong tháng này.

Tuy nhiên khả năng giá nhiên liệu giảm tiếp tại Brazil vẫn phản ánh xu thế giảm giá. Giá nhiên liệu giảm có thể dẫn tới nhiều mía hơn sử dụng để sản xuất đường.

Đường trắng kỳ hạn tháng 10 tăng 12 USD hay 2,2% lên 559,9 USD/tấn.

Ngô, đậu tương tăng

Ngô và đậu tương trên sàn giao dịch Chicago tăng do lo ngại về thời tiết khô, nóng làm giảm sản lượng tại Mỹ.

Sau khi kết thúc phiên giao dịch, công ty dịch vụ tư vấn Pro Farmer dự đoán sản lượng ngô của Mỹ là 13,759 tỷ bushel, có thể là thấp nhất kể từ năm 2019 và thấp hơn dự báo 14,359 tỷ bushel của chính phủ. Pro Farmer dự đoán sản lượng đậu tương là 4,535 tỷ bushel, cao hơn một chút so với dự báo 4,531 tỷ bushel của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Hợp đồng ngô CBOT được giao dịch nhiều nhất đóng cửa tăng 14-1/4 US cent lên 6,64-1/4 USD/bushel. Đậu tương tăng 30 US cent lên 14,61-1/4 USD/bushel, trong khi lúa mì tăng 16-1/4 US cent lên 8,05-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/8: