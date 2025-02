Thị trường ngày 28/02: Dầu bật tăng, vàng thấp nhất 2 tuần, gạo thấp nhất 20 tháng

Giá dầu tăng hơn 2%

Giá dầu tăng hơn 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi giấy phép của Chevron tại Venezuela, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Chốt phiên, dầu Brent đạt 74,04 USD/thùng, còn WTI lên 70,35 USD/thùng.

Việc Chevron không thể xuất khẩu 240.000 thùng dầu/ngày có thể làm giảm sản lượng của Venezuela, tạo điều kiện để OPEC+ tăng sản lượng. Tuy nhiên, OPEC+ đang cân nhắc giữ nguyên sản lượng do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt mới từ Mỹ đối với Venezuela, Iran và Nga.

Ngoài ra, ông Donald Trump cũng thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine, trong khi kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng.

Giá vàng chạm mức thấp nhất hai tuần

Giá vàng giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 12/2/2025 do đồng USD mạnh lên, trong khi nhà đầu tư chờ dữ liệu lạm phát quan trọng để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng giao ngay giảm xuống 2.885,13 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.956,15 USD vào thứ Hai nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Chỉ số USD tăng 0,7%, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường đang theo dõi chỉ số PCE, dự kiến tăng 0,3% trong tháng 1/2025. Nếu số liệu vượt dự báo, kỳ vọng Fed hạ lãi suất có thể suy yếu. Hiện thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay.

Giá bạc giảm 1,2% xuống 31,45 USD/ounce, bạch kim giảm 1,2% xuống 954,05 USD và palladium giảm 0,6% xuống 921 USD.

Giá đồng giảm do lo ngại thuế quan và đồng USD mạnh

Giá đồng tại London giảm 0,6% xuống 9.407,50 USD/tấn sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận áp thuế 25% lên hàng hóa Mexico và Canada từ ngày 4/3/2025, đồng thời tăng thêm 10% thuế đối với Trung Quốc. Đồng USD mạnh lên khiến kim loại định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua quốc tế.

Hợp đồng đồng kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Comex tăng 0,7% lên 4,618 USD/pound, với mức chênh lệch giá giữa Comex và LME đạt 777 USD/tấn.

Thị trường tập trung vào cuộc họp Quốc hội Trung Quốc tuần tới để đánh giá mục tiêu lạm phát và các biện pháp kích thích kinh tế, ảnh hưởng đến nhu cầu kim loại. Bắc Kinh cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ áp thuế mới lên đồng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Giá thiếc LME giảm 2,4% xuống 31.600 USD/tấn do kỳ vọng nguồn cung từ bang Wa (Myanmar) có thể được khôi phục. Trong khi đó, nhôm tăng 0,2%, kẽm ổn định, niken tăng 1,7%, còn chì giảm 0,2%.

Giá quặng sắt giảm

Giá quặng sắt tương lai giảm do các biện pháp thuế quan leo thang đối với thép Trung Quốc, nhưng nhu cầu mạnh tại nước này giúp hạn chế mức giảm.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên giảm 0,8% xuống 805 nhân dân tệ/tấn, trong khi hợp đồng tháng 3/2025 trên sàn Singapore giảm 0,93% xuống 104,9 USD/tấn.

Xuất khẩu thép Trung Quốc gặp khó khi nhiều quốc gia áp thuế chống bán phá giá. Sau khi Mỹ áp thuế 25% lên thép của nước này, Việt Nam và Hàn Quốc cũng đưa ra mức thuế tạm thời lên đến 38%, trong khi EU cân nhắc hạn chế nhập khẩu.

Tuy nhiên, sản lượng thép thô tại Trung Quốc giữa tháng 2/2025 đạt mức cao nhất 7 tháng, trong khi tồn kho quặng sắt nhập khẩu giảm 3,8% so với tuần trước, cho thấy nhu cầu vẫn mạnh.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,5%, thép cuộn cán nóng tăng 0,35%, dây thép tăng 0,54% và thép không gỉ tăng 0,69%. Giá than luyện cốc và coke trên sàn Đại Liên cũng tăng lần lượt 0,87% và 0,75%.

Lúa mì và ngô giảm nhẹ, đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Chicago tiếp tục giảm phiên thứ tư liên tiếp do USDA dự báo diện tích gieo trồng và nguồn cung tăng. Hợp đồng lúa mì tháng 5/2025 giảm 7,75 cent xuống 5,72 USD/giạ.

Giá ngô giảm nhẹ từ 1-3 cent do USDA dự báo diện tích gieo trồng đạt mức kỷ lục 94 triệu mẫu, cùng với lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu. Hợp đồng ngô tháng 5/2025 giảm 3 cent xuống 4,90 USD/giạ.

Đậu tương tăng 3-6 cent nhờ USDA dự báo diện tích gieo trồng giảm mạnh còn 84 triệu mẫu, thấp hơn dự báo trung bình của thị trường. Hợp đồng đậu tương tháng 5/2025 tăng 5,75 cent lên 10,47 USD/giạ.

Xuất khẩu lúa mì, ngô và đậu tương đều thấp hơn dự báo, gây áp lực lên giá. Lo ngại về thuế quan và điều kiện thời tiết thuận lợi ở Nam Mỹ cũng hạn chế đà tăng của đậu tương.

Cà phê Việt Nam giảm nhẹ, chiết khấu tại Indonesia thu hẹp

Tại Việt Nam, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên – vùng trồng cà phê lớn nhất cả nước – giảm xuống còn 130.500 đồng/kg, thấp hơn so với mức 132.200-133.500 đồng/kg của tuần trước. Sự sụt giảm này chủ yếu do giá cà phê trên thị trường thế giới đi xuống, khiến hoạt động giao dịch trở nên trầm lắng. Trên sàn LIFFE, giá cà phê robusta giao tháng 5/2025 đóng cửa ở mức 5.410 USD/tấn vào ngày 26/2/2025.

Theo một thương nhân trong khu vực, thị trường không sôi động do một số nhà xuất khẩu đã hoàn thành hợp đồng, giảm nhu cầu thu mua. Trong khi đó, nông dân vẫn kỳ vọng giá tiếp tục tăng, do đó không bán ra nhiều. Cà phê robusta loại 2 với tỷ lệ đen vỡ 5% đang được chào bán với mức chiết khấu 220-280 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 5/2025 trên sàn LIFFE.

Tại Indonesia, mức chênh giá cà phê robusta Sumatra thu hẹp đáng kể trong tuần này so với giá tại London. Cụ thể, cà phê robusta giao dịch với mức chênh 70 USD/tấn đối với hợp đồng tháng 4/2025, giảm mạnh so với mức 310 USD/tấn của tuần trước. Đối với hợp đồng tháng 5, mức chênh giảm từ mức 380-400 USD/tấn xuống còn 30 USD/tấn. Theo các thương nhân, sự điều chỉnh này nhằm phản ánh đà giảm của giá cà phê trên sàn giao dịch London, giúp cân bằng thị trường.

Giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp nhất 20 tháng do nhu cầu yếu, nguồn cung dồi dào

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng trong tuần này do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào, trong khi giá gạo Việt Nam nhích lên nhờ hoạt động thu mua gia tăng.

Gạo tấm 5% của Ấn Độ được chào bán ở mức 413-420 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6/2023, giảm so với mức 416-425 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng tấm 5% của Ấn Độ có giá từ 395 đến 405 USD/tấn trong tuần này.

"Nhu cầu đang suy yếu vì người mua vẫn đang nắm giữ lượng tồn kho đủ, trong khi các nước xuất khẩu cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần," ông Nitin Gupta, Phó Chủ tịch cấp cao của Olam Agri Ấn Độ, cho biết.

Tại Việt Nam, gạo tấm 5% được chào bán ở mức 393 USD/tấn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đánh dấu sự kết thúc của chuỗi 11 tuần giảm giá. Tuần trước, giá gạo dao động từ 380-390 USD/tấn.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng cho biết Philippines sẽ tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong năm nay, với kim ngạch xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 2,6 tỷ USD vào năm ngoái.

Tại Thái Lan, một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu vẫn trầm lắng vì người mua đang chờ đợi, trong khi giá tăng khiến họ chuyển sang mua gạo Việt Nam và Ấn Độ.

Gạo tấm 5% của Thái Lan giữ mức giá 415-420 USD/tấn so với 420 USD/tấn của tuần trước, theo các thương nhân. Một thương nhân khác cho biết đồng tiền tăng giá sau khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất đã tạo áp lực tăng nhẹ lên giá gạo.

Ở một diễn biến khác, Bangladesh đã nối lại hoạt động thương mại trực tiếp với Pakistan lần đầu tiên kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1971, với lô hàng 50.000 tấn gạo đầu tiên rời cảng Port Qasim theo một thỏa thuận giữa chính phủ hai nước, các quan chức cho biết.

Cao su kỳ hạn Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm phiên thứ tư liên tiếp do đồng yên mạnh và lo ngại về thuế quan từ Mỹ. Hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 0,91%, xuống còn 357,7 yên/kg, trong khi giá cao su trên Sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) giảm 0,4% xuống 17.550 nhân dân tệ/tấn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế 25% đối với ô tô châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu cao su trong ngành sản xuất lốp xe. Nguồn cung cao su bị thắt chặt do bước vào mùa sản xuất thấp từ tháng 2 đến tháng 5, khiến một số nhà sản xuất không muốn giảm giá. Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), giá cao su giảm nhẹ 0,5%, xuống còn 201,2 cent Mỹ/kg.

