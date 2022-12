Thị trường ngày 30/12: Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp, cà phê robusta thấp nhất một tháng, vàng, quặng sắt tăng

Giá dầu giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp do triển vọng nhu cầu không rõ ràng khi nhiều quốc gia cân nhắc hạn chế với du khách Trung Quốc nơi tình trạng nhiễm Covid-19 đang lan rộng.

Chính phủ Trung Quốc đang dỡ bỏ những hạn chế về đại dịch, nhưng số ca lây nhiễm đang tăng vọt ở đó thúc đẩy các quy định đi lại chặt chẽ hơn với du khách Trung Quốc ở một số quốc gia.

Chốt phiên 29/12, dầu thô Brent giao tháng 2/2023 giảm 1 USD hay 1,2% xuống 82,26 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,56 USD hay 0,7% xuống 78,4 USD/thùng.

Anh đang xem xét liệu có áp đặt các hạn chế với những người tới từ Trung Quốc không. Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan đã áp dụng kiểm tra Covid với những người đến từ Trung Quốc.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho biết tồn trữ dầu thô của nước này bất ngờ tăng trong tuần trước do nhập khẩu tăng và xuất khẩu giảm.

Cả hai hợp đồng dầu đã giảm hơn 2% trước đó trong phiên nhưng sau đó đã giảm bớt tổn thất khi USD giảm. USD yếu hơn khiến giá dầu rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Nga bắn nhiều tên lửa vào Ukraine nhắm tới Kiev và các thành phố khác trong một cuộc tấn công trên không lớn nhất của Moscow kể từ khi bắt đầu xung đột.

Trong khi đó tập đoàn TC Energy cho biết đường ống dẫn dầu Keystone công suất 622.000 thùng/ngày hiện nay đã hoạt động, nhiều tuần sau một sự cố tràn dầu lớn ở vùng nông thôn Kansas. Việc đóng cửa đường ống này ảnh hưởng tới các nguồn cung cấp tại Mỹ và một thời gian ngắn khiến giá dầu tăng.

Vàng tăng

Giá vàng tăng, bởi USD giảm khi số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, làm giảm lo lắng về các đợt tăng lãi suất khắc nghiệt hơn của Cục dự trữ liên bang vào năm tới.

Vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.817,3 USD/ounce trong khi vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2/2023 đóng cửa tăng 0,6% lên 1.826 USD/ounce.

Số liệu việc làm dẫn tới USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm ngoài ra thị trường giao dịch yếu do các kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Chỉ số USD giảm 0,6% trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi đạt mức cao nhất 6 tuần trong phiên liền trước.

Vàng giao ngay hiện tăng gần 9,5% trong quý này, giá tăng gần 200 USD từ mức thấp nhất trong hơn hai năm hồi tháng 9 do hy vọng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất chậm lại.

Đồng giảm do lo lắng về triển vọng nhu cầu

Giá đồng giảm do số ca nhiễm Covid của Trung Quốc tăng vọt và lo lắng về suy thoái toàn cầu làm dấy lên lo lắng nhu cầu kim loại đang chậm lại.

Đồng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm 0,2% xuống 8.428 USD/tấn. Giá kim loại này đã chạm mức cao nhất trong hai tuần tại 8.520 USD/tấn trong phiên trước đó.

Những manh mối triển vọng nhu cầu đồng và các kim loại công nghiệp khác sẽ có từ cuộc khảo sát của các nhà quản lý thu mua trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc, được công bố trong vài ngày tới.

Đồng đối mặt với mức kháng cự 8.510 USD/tấn trong khi ngưỡng hỗ trợ được cung cấp bởi mức trung bình trong 21 ngày tại 8.380 USD.

Quặng sắt tiếp tục tăng

Giá quặng sắt tiếp tục tăng, thị trường Đại Liên lên mức cao nhất trong hơn 6 tháng do lạc quan về triển vọng nhu cầu tại Trung Quốc lấn át những lo ngại về số ca nhiễm Covid đang tăng tại nước này.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 1,6% lên 845 CNY (121,34 USD)/tấn, sau khi tăng lên 847,5 CNY, cao nhất kể từ giữa tháng 6.

Tại Singapore, hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2023 tăng 1,3% lên 114,6 USD/tấn.

Dự đoán nhu cầu từ các nhà máy thép Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết dương lịch và Lễ hội mùa xuân đã cung cấp một số hỗ trợ, đặc biệt giá quặng sắt trong thời gian tới. Trung Quốc sẽ tổ chức Lễ hội mùa xuân kéo dài một tuần, còn được gọi là Tết Nguyên đán vào ngày 22/1/2023.

Tâm lý tổng thể vẫn tích cực đặc biệt với triển vọng nhu cầu thép trong lĩnh vực bất động sản đang cải thiện.

Giá thép cũng tăng. Thép thanh tại Thượng Hải tăng 0,1%, thép cuộn cán nóng tăng 0,4%, thép không gỉ tăng 0,6%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su của Nhật Bản giảm theo xu hướng giảm tại thị trường Thượng Hải do số ca Covid-19 tăng vọt tại Trung Quốc làm dấy lên lo lắng về nhu cầu, trong khi đồng JPY mạnh so với USD cũng bổ sung thêm áp lực.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 1,4 JPY hay 0,6% xuống 219 JPY (1,64 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 giảm 105 CNY xuống 12.685 CNY (1.822 USD)/tấn.

Cà phê robusta giảm xuống thấp nhất một tháng

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa giảm 45 USD hay 2,4% xuống 1.824 USD/tấn, trong phiên giá đã giảm xuống 1.820 USD, thấp nhất một tháng.

Các đại lý dự kiến doanh số bán của nông dân Việt Nam, nơi vụ thu hoạch đã bước vào giai đoạn cuối, sẽ tăng lên giúp hạn chế giá đi lên.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 3,5 US cent hay 2% xuống 1,7005 USD/lb, giảm trở lại từ mức cao nhất 7 tuần trong phiên trước.

Giá cà phê tại Việt Nam và Indonesia ổn định trong tuần này do hoạt động giao dịch chậm lại bởi mùa lễ hội.

Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức 40.000 – 41.000 đồng (1,69 – 1,73 USD)/kg, tăng nhẹ từ mức 39.900 – 40.600 đồng một tuần trước,.

Một thương nhân tại Đắk Lắk cho biết nông dân đã thu hoạch khoảng 85% vụ cà phê 2022/23, và họ dự kiến tăng doanh số bán trong những tuần tới để có tiền trăng trải cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Các thương nhân cho biết sản lượng niên vụ 2022/23 dự kiến giảm xuống 1,75 triệu tấn từ 1,8 triệu tấn trong niên vụ niền trước.

Cà phê robusta loại 2 vơi 5% hạt đen và vỡ được chào bán ở mức trừ lùi 80 – 90 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE, không đổi so với tuần trước.

Xuất khẩu cà phê từ Việt Nam ước tính tăng 10,1% lên 1,72 triệu tấn trong năm 2022, tương đương với 28,7 triệu bao loại 60 kg/bao.

Tại Indonesia, cà phê Sumatran được chào bán ở mức cộng 100 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2023, không đổi so với tuần trước.

Giá đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa tăng 0,13 US cent hay 0,6% lên 20,29 US cent/lb.

Các đại lý lưu ý thị trường đã giảm mạnh sau khi thiết lập ở mức cao nhất 6 năm tại 21,18 US cent trong tuần trước.

Thị trường cũng tiếp tục được củng cố bởi nguồn cung khan hiếm, được dự kiến kéo dài tới quý 1/2023, và lo ngại về sản lượng thấp tại bang Maharashtra, nơi sản xuất đường lớn của Ấn Độ.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 6,1 USD hay 1,1% lên 561,8 USD/tấn.

Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam tăng

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần này do nhu cầu mạnh, trong khi giá gạo tại Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 tháng do động thái nới lỏng những hạn chế về Covid của Trung Quốc.

Tại Ấn Độ giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 375 – 382 USD/tấn, tăng từ 374 tới 380 USD/tấn trong tuần trước. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới đang tăng lên.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức 458 USD/tấn FOB, cao nhất kể từ giữa tháng 7, so với 448 – 453 USD/tấn một tuần trước.

Theo các thương gia, Việt Nam có thể hưởng lợi từ động thái nới lỏng những hạn chế về Covid của Trung Quốc điều đó có thể thúc đẩy xuất khẩu sang quốc gia này.

Xuất khẩu gạo từ Việt Nam trong năm 2022 được ước tính tăng 15,7% lên 7,22 triệu tấn.

Tại Thái Lan giá gạo 5% tấm được bán ở mức 452 – 465 USD/tấn so với 452 – 460 USD/tấn một tuần trước. Giá gạo xuất khẩu lên cao do đồng baht mạnh.

Đậu tương mạnh, lúa mì và ngô giảm

Đậu tương Chicago tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6 do nhà đầu tư theo dõi dự báo lượng mưa cần thiết ở khu vực trồng trọt của Argentina và việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt với Covid-19. Nhưng đà tăng bị hạn chế bởi các nhà đầu tư chốt lời và điều chỉnh lại vị thế của mình trước khi kết thúc năm.

Lúa mì và ngô giảm từ mức cao nhiều tuần do các nhà đầu tư đợi thông báo rõ ràng về thiệt hại do băng giá tới vụ lúa mì của Mỹ và do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao ở Trung Quốc.

Hợp đồng đậu tương CBOT đóng cửa tăng 2 US cent lên 15,16-1/4 USD/bushel.

Lúa mì CBOT giảm 11-1/2 US cent, xuống 7,74 USD/thùng, trong khi ngô giảm 3-1/4 US cent xuống 6,79-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 30/12