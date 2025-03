Thị trường ngày 5/3: Giá dầu thấp nhất 6 tháng, đồng, quặng sắt, cao su đồng loạt giảm

Ảnh minh họa

Dầu Brent thấp nhất 6 tháng

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng sau các báo cáo OPEC+ có kế hoạch tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 4 trong khi giá tiếp tục chịu áp lực do thuế quan của Mỹ với Canada, Mexico và Trung Quốc cũng như thuế quan trả đũa của Bắc Kinh.

Chốt phiên 4/2, dầu Brent giảm 0,58 USD hay 0,8% xuống 71,04 USD/thùng, trước đó giá đã chạm 69,75 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 9/2024. Dầu WTI giảm 0,11 USD/thùng hay 0,2% xuống 68,26 USD/thùng, sau khi xuống 66,77 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 11/2024.

OPEC+ tiếp tục với kế hoạch tăng sản lượng dầu 138.000 thùng/ngày trong tháng 4, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2022. Động thái này đã khiến thị trường bất ngờ.

Các nhà phân tích dự kiến việc áp thuế mới sẽ hạn chế hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng, điều này đang gây áp lực lên giá dầu.

Giá đã ổn định vào cuối phiên do một số lo ngại ban đầu về thuế quan đã giảm bớt.

Hơn nữa, một số căng thẳng địa chính trị đã dịu bớt sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông hối tiếc về cuộc đụng độ với Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào tuần trước, đồng thời nói thêm rằng Kiev đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trump quyết định tạm dừng mọi viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

Động thái này diễn ra sau một báo cáo của Reuters rằng Nhà Trắng đã yêu cầu các bộ Ngoại giao và Tài chính soạn thảo một danh sách các lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng để các quan chức Mỹ thảo luận trong các cuộc đàm phán với Moscow.

Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt có thể đưa nhiều dầu của Nga ra thị trường. Nhưng các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết dòng dầu của Nga bị hạn chế nhiều hơn bởi mục tiêu sản xuất của OPEC+ đối với nước này hơn là các lệnh trừng phạt.

Nhu cầu của Trung Quốc cũng giảm, với thời gian bảo dưỡng nhà máy lọc dầu đang đến gần.

Vàng tăng do USD yếu, lo sợ cuộc chiến thương mại

Giá vàng tăng bởi USD yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh xung đột thương mại leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế mới.

Vàng giao ngay tăng 0,6% lên 2.911,88 USD/ounce. Vàng tăng gần 11% từ đầu năm tới nay và đạt cao kỷ lục 2.956,15 USD trong ngày 24/2.

Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa tăng 0,7% lên 2.910,6 USD/ounce.

Chỉ số USD giảm 0,6%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2024 khiến vàng rẻ hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Sau ba lần cắt giảm lãi suất vào năm ngoái, Fed đã giữ nguyên lãi suất. Dự đoán của thị trường cho rằng sẽ tiếp tục cắt giảm vào tháng 6, với khả năng cắt giảm thêm vào tháng 9.

Đồng giảm do căng thẳng thuế leo thang

Giá đồng giảm do lo sợ cuộc chiến thương mại tái hiện sau khi mức thuế của Mỹ với Trung Quốc, Canada và Mexico có hiệu lực, nhưng giá biến động trong phạm vi hẹp do USD yếu.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm 0,7% xuống 9.356 USD/tấn sau khi giảm dưới mức trung bình 21 ngày và 200 ngày.

Lo ngại tăng trưởng chậm lại và ảnh hưởng từ thuế quan với nền kinh tế Mỹ đã đẩy USD xuống thấp nhất 3 tháng, khiến các kim loại định giá bằng đồng bạc xanh này hấp dẫn cho khách hàng mua bằng ngoại tệ khác.

Hỗ trợ các kim loại cơ bản là việc khai mạc của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) vào ngày 5/3. Các nhà đầu tư hy vọng NPC sẽ thông báo thêm các biện pháp kích thích để hỗ trợ nền kinh tế của quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới này.

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt Đại Liên giảm phiên thứ 7 liên tiếp khi mức thuế mới của Mỹ đối với Trung Quốc có hiệu lực làm gia tăng căng thẳng thương mại.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 1,14% xuống 781 CNY (107,26 USD)/tấn.

Tại Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 5 tăng 0,37% lên 100,25 USD/tấn, mặc dù giá giảm xuống 99,35 USD trước đó trong phiên này, thấp nhất kể từ ngày 15/1.

Giá giảm sau báo cáo rằng các nhà máy thép của Trung Quốc đang giảm sản lượng để giảm mức ô nhiễm trước cuộc họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC).

Căng thẳng thương mại với Mỹ cũng ảnh hưởng tới triển vọng xuất khẩu.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20% đã có hiệu lực, mở ra một cuộc xung đột thương mại mới. Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách tăng thuế nhập khẩu từ 10%-15% đối với một loạt các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Mỹ, đồng thời áp đặt các hạn chế về xuất khẩu và đầu tư đối với 25 công ty Mỹ.

Căng thẳng về thuế quan cũng khiến cổ phiếu của các công ty khai khoáng của Úc giảm, làm giảm thêm tâm lý lạc quan. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Úc.

Tuy nhiên, thị trường thép của Trung Quốc được dự kiến tăng trưởng trở lại từ sự phục hồi tiêu thụ của người dùng cuối trong tháng này, theo công ty tư vấn Mysteel.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 1,11%, thép cuộn cán nóng giảm gần 0,8%, dây thép cuộn giảm 0,9% trong khi thép không gỉ tăng 0,04%.

Cao su Nhật Bản giảm

Cao su Nhật Bản giảm do mức thuế mới của Mỹ với hàng hóa từ Canada, Mexico và Trung Quốc có hiệu lực, mặc dù triển vọng nguồn cung khan hiếm đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 1 JPY hay 0,28% xuống 361,2 JPY (2,42 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 90 CNY hay 0,51% xuống 17.665 CNY (2.425,18 USD)/tấn.

Nhà cung cấp dữ liệu hàng hóa Trung Quốc Longzhong Information cho biết các khu vực sản xuất cao su ở Trung Quốc đã ngừng thu hoạch trong khi nguồn cung ở miền Nam Thái Lan đã thu hẹp, đẩy nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu xuống mức thấp theo mùa.

Cà phê tăng

Cà phê arabica đóng cửa tăng 11,75 US cent hay 3% lên 3.984 USD/lb.

Cà phê arabica ổn định sau khi giảm từ mức kỷ lục 4,2995 USD hồi tháng 2 do lo ngại ngày càng tăng rằng giá cao sẽ làm giảm nhu cầu.

Tuy nhiên, thị trường cũng tập trung vào mùa vụ sắp tới tại Brazil, do tồn kho của nước này gần cạn kiệt sau khi hạn hán vào năm ngoái.

Cà phê robusta tăng 2,9% lên 5.645 USD/tấn.

Đường giảm

Đường thô đóng cửa giảm 0,12 US cent hay 0,7% xuống 18,10 US cent/lb sau khi chạm mức thấp nhất 1,5 tháng tại 17,94 US cent.

Indonesia có kế hoạch trồng cây cọ đường trên diện tích 1,2 triệu ha để sản xuất ethanol nhằm cắt giảm lượng xăng nhập khẩu.

Đường trắng giảm 1,3% xuống 518 USD/tấn.

Ngô, đậu tương giảm do căng thẳng thương mại leo thang

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago giảm xuống mức thấp nhất năm 2025 do lo ngại ngày càng cao rằng chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm gián đoạn xuất khẩu nông sản của Mỹ.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 4-3/4 US cent xuống 4,51-1/2 USD/bushel sau khi giảm xuống 4,42-1/2 USD, thấp nhất kể từ ngày 20/12/2024.

Đậu tương giảm, với hợp đồng kỳ hạn tháng 5 đóng cửa dưới 10 USD/bushel.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 5 giảm 12-1/2 US cent xuống 9,99 USD/bushel sau khi chạm 9,91 USD, giá thấp nhất của hợp đồng này kể từ ngày 26/12/2024.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 5/3