Thị trường ngày 7/2: Giá cà phê arabica tiếp tục kỷ lục mới, dầu, vàng giảm, gạo Việt Nam thấp nhất 29 tháng

Dầu giảm

Giá dầu đóng cửa giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời cam kết tăng sản lượng dầu của Mỹ, khiến các nhà giao dịch lo lắng một ngày sau khi nước này báo cáo lượng dự trữ dầu thô cao hơn nhiều so với dự kiến.

Chốt phiên 6/2, dầu thô Brent giảm 0,32 USD hay 0,4% xuống 74,29 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,42 USD hay 0,6% xuống 70,61 USD/thùng.

Trong phiên này ông Trump đã nhắc lại cam kết tăng sản lượng của Mỹ, vốn đã ở mức cao nhất thế giới, nhằm mục đích hạ giá dầu và giảm lạm phát tiêu dùng.

Giá dầu từ bỏ mức tăng trước đó sau bình luận của ông Trump, tuy nhiên các nhà phân tích vẫn đặt câu hỏi liệu các nhà sản xuất dầu của Mỹ có sẵn sàng bơm thêm dầu vào thị trường hiện tại không.

Giá dầu cũng bị áp lực giảm từ dự trữ dầu thô của Mỹ đang tăng. Giá đã giảm 2% trong phiên trước đó sau khi số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô trong nước tăng 8,7 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều dự đoán của các nhà phân tích tăng 2 triệu thùng.

Các nhà phân tích của Macquarie cho biết họ dự đoán dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh tiếp trong tuần này.

Vàng giảm

Giá vàng giảm do USD mạnh lên trước một báo cáo việc làm quan trọng và nhà đầu tư chốt lời, sau khi giá vàng ghi nhận kỷ lục trong 5 phiên liên tiếp bởi căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 2.853,16 USD/ounce sau khi lên mức cao kỷ lục 2.882,16 USD trong phiên liền trước. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa giảm 0,6% xuống 2.876,7 USD/ounce.

Một cuộc khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế cho thấy số liệu việc làm phi nông nghiệp có khả năng tăng 170.000 việc sau khi tăng vọt 256.000 việc làm vào tháng 12/2024. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo không đổi ở mức 4,1%.

Thị trường lao động phục hồi đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cho phép Cục Dự trữ Liên bang dừng cắt giảm lãi suất khi đánh giá tác động lạm phát của các chính sách tài chính, thương mại và nhập cư của ông Trump.

Đồng lên mức cao nhất nhiều tuần

Giá đồng đạt mức cao nhất trong nhiều tuần do lo sợ về một cuộc chiến thương mại toàn diện lắng xuống bất chấp lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,5% lên 9.283,5 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 24/1 tại 9.350 USD/tấn.

Tại Thượng Hải đồng tăng 1,6% lên 76.480 CNY (10.500,73 USD)/tấn, mạnh nhất kể từ ngày 17/1.

Đồng Comex tăng 0,1% lên 4,448 USD/lb, cao hơn 553 USD so với giá trên LME vì các nhà đầu tư muốn định giá theo tác động của lệnh trừng phạt của Mỹ.

Quặng sắt tăng

Quặng sắt bật tăng được hỗ trợ bởi USD yếu đi và nguồn cung từ Úc gián đoạn, trong khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm những diễn biến mới xung quanh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 1,43% lên 817,5 CNY (112,22 USD)/tấn, sau khi đóng cửa giảm trong phiên trước.

Quặng sắt giao tháng 3 trên sàn giao dịch Singapore tăng 2,08% lên 105,95 USD/tấn.

Úc đang trong mùa bão và có nguy cơ gián đoạn các chuyến hàng.

Một nhà phân tích cho biết, những khó khăn tại cảng của Rio có thể làm tăng thêm rủi ro cho giá quặng sắt. Mùa bão ở Tây Úc thường diễn ra từ tháng 11 đến tháng 4.

USD yếu hơn cũng hỗ trợ giá, dao động gần mức thấp nhất kể từ đầu tuần trước so với một rổ các đồng tiền khác. USD yếu hơn khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Tại Thượng Hải, cả thép không gỉ và thép cuộn cán nóng tăng gần 0,7%, dây thép cuộn tăng 0,79% và thép thanh tăng 0,6%.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng bởi những lo ngại về nguồn cung và nhu cầu mạnh mẽ tại thị trường ô tô Trung Quốc, mặc dù căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc và đồng JPY mạnh lên hạn chế đà tăng.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 0,4 JPY hay 0,11% lên 374,5 JPY (2,45 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, cao su giao tháng 5 tăng 205 CNY, hay 1,2% lên 17.290 CNY (2.373,6 USD)/tấn.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) cho biết sản lượng và doanh số bán ô tô của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024 và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cũng tăng đột biến tương tự.

Cà phê lên đỉnh mới

Giá cà phê arabica tiến tới mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch thứ 11 liên tiếp, lần này tăng lên 4,11 USD/lb do lo ngại về nguồn cung và các nhà giao dịch cũng lo lắng về mối đe dọa thuế quan thương mại.

Cà phê arabica trên sàn ICE đã đạt 4,1125 USD/lb, cao nhất đã từng. Chốt phiên giá đã tăng 1,6% lên 4,0395 USD/lb. Hiện nay giá tăng 25% từ đầu năm tới nay sau khi tăng 70% trong năm ngoái.

Các đại lý nêu ra nỗi lo ngại đang diễn ra về triển vọng nguồn cung giảm ở các nước sản xuất cà phê hàng đầu là Brazil và Việt Nam, cùng với lo ngại rằng chính quyền Trump có thể áp dụng thuế quan thương mại đối với các nhà sản xuất cà phê chính ở Nam Mỹ.

Cà phê robusta thay đổi ít tại 5.646 USD/tấn. Giá đã đạt 5.840 USD vào tuần trước, cao nhất kể từ khi hợp đồng này bắt đầu giao dịch trong năm 2008.

Thị trường cà phê Việt Nam lạc quan trong tuần này bởi nguồn cung và nhu cầu tăng cao sau một tuần nghỉ lễ kéo dài, trong khi mức trừ lùi của giá cà phê tại Indonesia nới rộng do giá London tăng.

Thị trường Việt Nam và Indonesia đóng cửa trong tuần trước để nghỉ Tết Nguyên đán.

Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức 129.500 – 130.500 đồng/kg so với 121.500 – 122.500 đồng trước khi nghỉ lễ.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, mặc dù nguồn cung tăng sau kỳ nghỉ lễ nhưng vẫn hạn chế so với nhu cầu thị trường. Nguyễn Ngọc Quỳnh phó giám đốc cơ quan này cho biết bất kỳ thay đổi nào trong chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đối với hàng nhập khẩu từ Nam Mỹ đều sẽ tác động mạnh đến giá cà phê toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Các lái thương cũng chào bán cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 250 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5 ở London.

Việt Nam đã xuất khẩu 140.000 tấn cà phê trong tháng 1, giảm 41,1% so với cùng tháng năm trước.

Tại Indonesia cà phê ở tỉnh Lampung ở mức trừ lùi 420 USD/tấn trong tuần này so với mức trừ lủi 240 – 250 USD/tấn hai tuần trước do giá tăng ở London.

Đường giảm

Đường thô đóng cửa giảm 0,19 US cent hay 1% xuống 19,57 US cent/lb, trước đó giá đã lên mức cao nhất 1,5 tháng tại 20,19 US cent.

Đường trắng giảm 1,1% xuống 522,4 USD/tấn, cũng đạt cao nhất 1,5 tháng trước đó.

Nguồn cung mới đẩy giá gạo Ấn Độ xuống thấp nhất 19 tháng

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 19 tháng trong tuần này, bởi nguồn cung ngày càng tăng từ vụ mới và đồng rupee lao dốc, trong khi giá gạo Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9/2022.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 418 tới 428 USD/tấn trong tuần này, giảm từ mức 429 tới 435 USD/tấn trong tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 395 tới 405 USD/tấn trong tuần này.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào ở mức 404 USD/tấn, thấp nhất 29 tháng so với 417 USD/tấn trong hai tuần trước.

Các thị trường này đóng cửa trong tuần trước để nghỉ Tết Nguyên đán. Hoạt động giao dịch vẫn yếu sau đợt nghỉ lễ.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 415 tới 420 USD/tấn so với mức 450 tới 455 USD/tấn trong tuần trước. Giá giảm do giá nội địa giảm và đồng Baht tăng giá.

Nhu cầu vẫn trầm lắng do các khách hàng như Indonesia và Philippines trì hoãn mua vào, Việt Nam và Thái Lan sắp có vụ mới.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 7/2: