Thị trường ngày 8/6: Giá dầu bật tăng trở lại, vàng, đồng, thép cây và đường đồng loạt giảm

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng 1%, khi kế hoạch cắt giảm sâu sản lượng hơn nữa của Saudi Arabia lấn át tồn trữ nhiên liệu của Mỹ tăng và số liệu xuất khẩu của Trung Quốc suy yếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/6, dầu thô Brent tăng 66 US cent tương đương 0,9% lên 76,95 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 79 US cent tương đương 1,1% lên 72,53 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên ngày 5/6/2023, sau quyết định của Saudi Arabia vào cuối tuần qua về việc giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày (bpd) xuống 9 triệu bpd trong tháng 7/2023.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết, tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm 450.000 thùng so với ước tính tăng 1 triệu thùng. Tồn trữ dầu diesel tăng 5,1 triệu thùng, trong khi thị trường ước tính tăng 1,33 triệu thùng. Tồn trữ xăng cao hơn so với dự kiến ở mức 2,8 triệu thùng, so với ước tính tăng 880.000 thùng.

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5/2023 giảm nhanh hơn so với dự kiến và nhập khẩu giảm, mặc dù với tốc độ chậm hơn, do các nhà sản xuất khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu từ nước ngoài và tiêu thụ nội địa vẫn trì trệ.

Số liệu cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc – nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới – tăng lên mức cao thứ 3 hàng tháng trong tháng 5/2023, do các nhà máy lọc dầu đẩy mạnh tồn trữ.

Giá khí tự nhiên cao nhất 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3% lên mức cao nhất 1 tuần, do dự báo thời tiết ấm hơn thúc đẩy triển vọng nhu cầu đối với nhiên liệu làm mát nhà và doanh nghiệp.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn New York tăng 6,7 US cent tương đương 3% lên 2,329 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm 1%

Giá vàng giảm 1%, chịu áp lực giảm bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới, để làm rõ hơn về lộ trình lãi suất của Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,1% xuống 1.942,32 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York giảm 1,2% xuống 1.958,4 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần, sau khi Ngân hàng Canada tăng lãi suất, điều này có thể giúp Fed duy trì quan điểm khi các nhà hoạch định chính sách họp vào tuần tới.

Giá đồng quay đầu giảm

Giá đồng quay đầu giảm, sau khi đạt mức cao nhất gần 4 tuần, do lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, làm lu mờ kỳ vọng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kích thích đối với nền kinh tế của nước này.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,5% xuống 8.297 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 11/5/2023 (8.418 USD/tấn).

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng khiêm tốn trong năm tới, do ảnh hưởng của việc tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, nhu cầu đồng của Trung Quốc tăng nhanh hơn so với dự kiến bất chấp số liệu cho thấy rằng, nhập khẩu đồng của nước này trong tháng 5/2023 giảm 4,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Giá quặng sắt tăng nhẹ, thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên thay đổi nhẹ, sau khi tăng lên mức cao nhất gần 7 tuần trong đầu phiên giao dịch, do các thương nhân đánh giá triển vọng kích thích bổ sung từ nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 0,1% lên 770 CNY (108,05 USD)/tấn, sau khi tăng lên mức cao nhất 7 tuần (782,5 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 0,3% lên 106,7 USD/tấn, rời khỏi mức cao 108,05 USD/tấn trong phiên giao dịch.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,9%, thép cuộn cán nóng giảm 1,6%, thép cuộn giảm 1%, trong khi đó thép không gỉ tăng 0,2%.

Giá cao su cao nhất gần 3 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất gần 3 tháng, do các thương nhân kỳ vọng gói kích thích từ Trung Quốc, trong bối cảnh hàng loạt số liệu gây thất vọng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Osaka tăng 3,6 JPY tương đương 1,7% lên 214,2 JPY (1,54 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 230 CNY lên 12.085 CNY (1.695,85 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 1,9% lên 134,6 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta trên sàn ICE tăng do nguồn cung tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – vẫn thắt chặt.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London tăng 53 USD tương đương 2,1% lên 2.636 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE tăng 2,15 US cent tương đương 1,2% lên 1,817 USD/lb.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,08 US cent tương đương 0,3% xuống 24,5 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 6,5 tuần (24,33 US cent/lb) trong phiên ngày 6/6/2023.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 1,7 USD tương đương 0,3% xuống 669,2 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô giảm, đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ giảm, với giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông trên sàn Chicago rời khỏi chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp lên mức cao nhất gần 3 tuần.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 11 US cent xuống 6,16-3/4 USD/bushel, giá lúa mì đỏ cứng vụ đông giảm 4% và giá lúa mì vụ xuân giảm 2,8%. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 3-3/4 US cent xuống 6,04-1/4 USD/bushel, trong khi đó giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 7-1/2 US cent lên 13,6-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng nhẹ

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, bất chấp dự báo tồn trữ và sản lượng trong tháng 5/2023 tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 2 ringgit tương đương 0,06% lên 3.318 ringgit (722,09 USD)/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá dầu cọ tăng 1,75% sau đó giảm trở lại do các thương nhân cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 8/6