Thị trường quà tặng Valentine 2023: Trang sức lên ngôi

Theo hãng nghiên cứu thị trường Statista, Việt Nam thuộc 5 quốc gia châu Á chi tiêu bình quân đầu người cao nhất vào Lễ tình nhân 2022, với 36 USD (tương đương 850.000 đồng). Con số này có thể tăng cao dịp Valentine này vì được nhiều lứa tuổi hưởng ứng.



Valentine năm nay, Bảo Tín Mạnh Hải mang tới thông điệp Love is in the air - không có phương thức nào là thước đo tiêu chuẩn tình yêu, cũng không có ngôn ngữ tình yêu nào là đúng hay sai, chỉ cần bạn sống đúng và sống thật với cảm xúc từ chính trái tim mình.

Tinh tế và lãng mạn, mỗi thiết kế trang sức của Bảo Tín Mạnh Hải dịp 14/02 này là một câu chuyện tình yêu của riêng bạn, không phân biệt giới tính, độ tuổi hay khoảng cách, bởi ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu. Đặc biệt các sản phẩm trang sức tại Bảo Tín Mạnh Hải có giá hợp lý, chỉ từ 700.000 đồng, khách hàng đã có thể sở hữu những món trang sức vàng.

Đón chào mùa yêu thương mới, Bảo Tín Mạnh Hải tin rằng đằng sau mỗi món quà được trao đi là cả trái tim chân thành của người tặng. Nắm bắt được tâm lý này, dịp 14/02 hàng năm, Bảo Tín Mạnh Hải đều mang đến những khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng trên toàn bộ hệ thống. Đó sẽ là những điểm đến lý tưởng giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn thay cho lời muốn nói đến một nửa yêu thương của mình trong ngày Valentine.

Theo đó từ ngày 04/02 - 14/12, Bảo Tín Mạnh Hải mang tới chương trình giảm tới 10% khi mua combo trang sức Ý 10K. giảm tới 5% khi mua combo trang sức Ý 18K và tặng hộp trang sức hoa hồng trị giá 300.000đ (áp dụng từ 10/02 - 14/02/2023).

Bên cạnh đó với dịch vụ chế tác trang sức cưới theo yêu cầu, từ ngày 04/12 - 28/12, Bảo Tín Mạnh Hải mang tới ưu đãi độc quyền cho các cặp đôi như: miễn phí thiết kế 2D, 3D; Ưu đãi tới 5% trang sức vàng 10K, 18K; Ưu đãi tới 20% tiền công trang sức vàng 24K; Tặng hộp trang sức hoa hồng trị giá 300.000đ (áp dụng từ 10/02 - 14/02/2023).

Valentine đang đến gần trong không khí rộn ràng sắc màu yêu thương. Bạn có muốn mình là người mang lại những hạnh phúc bất ngờ cho người phụ nữ đặc biệt của mình? Đừng chần chừ nhé, hãy đến với thế giới lung linh sắc màu của Bảo Tín Mạnh Hải, nơi sẽ thay bạn gửi những tình cảm ngọt ngào nhất đến tình yêu của đời mình.

