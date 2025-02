Thị trường quà tặng Valentine: Hoa tươi tăng giá, hoa "bất tử" giá cao nhưng vẫn hút khách

Năm nay, giá hoa tươi và quà tặng có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước, chủ yếu do chi phí vận chuyển, nguyên liệu đầu vào và nhu cầu thị trường dịp lễ luôn cao. Đặc biệt, một số loại hoa nhập khẩu và sản phẩm thủ công cao cấp có mức tăng đáng kể, thậm chí tăng 30 - 60% so với ngày thường. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có nhiều lựa chọn phù hợp với ngân sách, từ quà handmade đến các combo quà tặng thiết kế sẵn.

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu luôn "cháy hàng" dịp 14/2.

Chị Đào Hiền, chủ một cửa hàng hoa ở TP. Hà Nội chia sẻ: "Bên cạnh các món quà truyền thống như hoa hồng, socola, trang sức, năm nay có một số xu hướng quà tặng nổi bật như hoa sáp, hoa vĩnh cửu hoặc hoa bất tử. Nhiều người tìm đến hoa sáp, hoa lụa hoặc những sản phẩm hoa handmade vừa đẹp vừa bền."

Hoa "bất tử" được làm từ hoa tươi sấy khô có giá lên đến 1.500.000 đồng/hộp nhưng vẫn đắt hàng.

Hộp hoa làm từ giấy thủ công vừa sang vừa bền.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, các cửa hàng hoa luôn lên kế hoạch nhập hàng từ sớm, làm việc với các nhà cung cấp uy tín và tăng cường nhân lực để xử lý đơn hàng nhanh chóng. Ngoài ra, chị Hiền cho rằng, cần đầu tư vào dịch vụ đóng gói và giao hàng để quà đến tay khách vẫn đẹp như lúc mới chuẩn bị.

Vài năm gần đây, các shop hoa - quà tặng online cũng mọc lên như nấm. Chị Bích Nguyệt chia sẻ: "Mình chỉ bán online thôi nhưng cạnh tranh cũng khá cao. Nếu shop nào có hình ảnh đẹp, video thực tế thì khách cũng dễ lựa chọn hơn cả so với những shop khác. Tệp khách của mình là sinh viên mới ra trường và còn đang đi học nên bán chạy nhất là các combo cả hoa và socola giá khoảng 500.000 đồng."

Socola vẫn là quà tặng phổ biến mỗi dịp Valentine.

Dòng Nama chocolate của Nhật Bản có giá từ 250.000 - 450.000 đồng/hộp tùy vị được nhiều người ưa chuộng.

Ngoài hoa và socola truyền thống thì những mặt hàng mang tính cá nhân hoá như tượng nặn theo người được tặng, trang sức khắc tên, khung ảnh handmade cũng được nhiều người tinh tế lựa chọn. Còn các loại búp bê từ túi mù dù đang "hot trend" nhưng cũng được cảnh báo vì là thú vui chóng vánh, gây nghiện nhưng để lại hậu quả dài lâu cho môi trường.

Theo kinh nghiệm của cả người bán và người mua, khách hàng nên đặt quà sớm để có nhiều lựa chọn và tránh tình trạng giá tăng hoặc hết hàng. Nếu mua hoa tươi, nên chọn các shop có uy tín và đảm bảo bảo quản tốt. Với quà cá nhân hóa, cần đặt trước ít nhất 3-5 ngày để có đủ thời gian chuẩn bị. Và quan trọng nhất, hãy chọn quà bằng cả tấm lòng, vì món quà ý nghĩa nhất luôn là sự chân thành.