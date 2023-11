Thị trường tiếp tục lạc quan về triển vọng giá vàng

Dường như vàng đang bị 'mắc kẹt" giữa 2 luồng tác động trái chiều có sức mạnh tương đối cân bằng nhau, với một bên là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và sự lạc quan rằng lãi suất của Fed đã đạt ‘đỉnh’ và một bên là nhu cầu mua vàng làm nơi trú ẩn an toàn sụt giảm khi xung đột ở Trung Đông tiếp diễn nhưng không leo thang ra ngoài biên giới Israel và sức mạnh đáng kinh ngạc của thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro khác.

Phiên kết thúc tuần (thứ Sáu, 3/11), giá vàng giao ngay kết thúc ở mức 1.994,28 USD/ounce, sau khi có lúc đạt 2.003,69 USD; vàng kỳ hạn tháng 12 chốt ở 1.999,2 USD/ounce. Tính chung cả tuần trước, giá vàng giảm nhẹ, 0,66%.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước cũng giảm nhẹ. Giá vàng SJC sáng 4/11 ở mức 69,65 - 70,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), vàng DOJI giá 69,6 - 70,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), trong khi vàng PNJ giá 69,7 – 70,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với một tuần trước, giá vàng giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi lượng.

Mặc dù vậy, vàng tiếp tục tỏa sáng khi tăng trưởng việc làm tháng 10 của Mỹ chậm hơn dự kiến, lạm phát tiền lương hạ nhiệt và chỉ đố đồng USD giảm và lợi suất trái phiếu chạm mwcs htấp nhất hơn 1 tháng.

Dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo thêm 100.000 việc làm trong tháng 10, thấp hơn nhiều so với dự đoán là 180.000 việc, cho thấy các điều kiện thị trường lao động nước này đang yếu đi. Các nhà phân tích cho biết nếu thị trường lao động bắt đầu xấu đi thì Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không thể tiếp tục lộ trình thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ. Điều này củng cố quan điểm Fed sắp tạm dừng tăng lãi suất – điều hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch hiện đang nhận định 95% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 12. Tỷ lệ này tăng mạnh so với 80% trước khi có dữ liệu việc làm.

Cuộc xung đột ở Trung Đông cũng tác động không nhỏ tới tâm lý các nhà đầu tư. Giá vàng đã tăng hơn 7% trong tháng 10 do nhu cầu trú ẩn an toàn. Theo giới phân tích, mặc dù hòa bình khó có thể đến ngay, nhưng tình hình có thể cũng không leo thang thành xung đột khu vực trong thời gian ngắn. Có lẽ vì lý do đó nên mức 2.000 USD là rào cản tâm lý lớn đối với vàng.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ tiếp tục giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong những ngày tới. Việc giá vàng giữ vững ở mức cao đã thuyết phục cả những người có quan điểm trung lập về kim loại quý này.

Adam Button, chiến lược gia tiền tệ chính tại Forexlive.com, cho biết ông tin rằng báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ đảm bảo rằng chu kỳ tăng lãi suất của Fed đã kết thúc và thực tế là vàng vẫn ở mức gần 2.000 USD ngay cả khi nhu cầu mua trú ẩn an toàn suy yếu.

Ông nói: “Tôi thấy khá rõ ràng rằng vàng không được hỗ trợ bởi căng thẳng ngày càng gia tăng. Mặc dù vậy, nó vẫn ổn định”. “Và nếu bạn nhìn vào giá dầu để so sánh, giá dầu đã giảm 4 hoặc 5 đô la trong tuần này. Đã có cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza và điều đó không làm thay đổi xu hướng giảm của giá dầu, nhưng vàng vẫn vững giá. Như vậy có thể kết luận rằng yếu tố hỗ trợ từ địa chính trị đã hết vàng và vàng vẫn ở mức giá khoảng 2.000 USD.”

Thị trường giờ đây sẽ chuyển trọng tâm chú ý sang việc Fed cắt giảm lãi suất, với câu hỏi duy nhất là “Khi nào và bao nhiêu?”

Ông Button nói: “Nếu bạn nhìn lại 2 tuần qua, chúng tôi đã nâng dự đoán về mức độ cắt giảm lãi suất từ mức 50 điểm cơ bản xuống gần 100 điểm trong năm tới”. “Thị trường vàng có thể chứng kiến việc cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai xa.”

Chất xúc tác cho sự phục hồi kéo dài nhiều năm của vàng sẽ là lãi suất thấp của Mỹ giảm và đồng đô la Mỹ yếu đi, và những yếu tố này bắt đầu lờ mờ xuất hiện.

“Tôi nghĩ thông điệp từ thị trường trong tuần vừa qua là Cục Dự trữ Liên bang đã làm xong việc của mình”, “Và đó là tin tuyệt vời cho vàng”, ông Button nói.

Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cũng nhận định giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. Ông nói: “Cuộc chiến tranh ở Dải Gaza đang diễn ra cũng như những khó khăn trên thị trường trái phiếu và sự do dự của Fed có thể sẽ khiến giá vàng tăng cao”.

Trong cuộc khảo sát mới nhất của Kitco News, có 15 nhà phân tích Phố Wall đã tham. Trong đó, 9 chuyên gia, tương đương 60%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần 6-10/11, chỉ có 1 người, tương đương 7%, dự báo giá vàng giảm; 5 người còn lại, tương đương 33%, giữ quan điểm trung lập về giá.

Trong khi đó, 701 phiếu khảo sát trực tuyến đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính. Trong đó, 446 người, tương đương 64%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới; 157 người khác, tương đương 22%, dự đoán giá sẽ giảm; trong khi 98 người còn lại, tương đương 14%, dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News về dự báo giá vàng tuần 6-10/11.

Sau một tuần thị trường gần như bị chi phối chỉ bởi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ, tuần tới sẽ là một trong những tuần có ít sự kiện nhất trong năm (về mặt dữ liệu), với chỉ có kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan là báo cáo kinh tế lớn duy nhất được lên kế hoạch công bố.

Darin Newsom, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng giá vàng sẽ tăng thêm trong tuần tới. Ông nói: “Quy tắc số 1 của Newsom: Đừng đi ngược xu hướng. “Xu hướng vẫn tăng trên biểu đồ hàng ngày của vàng tháng 12, mặc dù nó cần vượt qua mức cao gần đây là 2.019,70 USD để tránh đi ngang.”

Daniel Pavilonis, Nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, lưu ý rằng: “Có ý kiến cho rằng vàng tăng do lạm phát, vàng tăng do địa chính trị, Trung Đông và vàng cũng có thể tăng do mối tương quan ngược chiều với lãi suất." “Nhưng sau đó, lãi suất đã giảm đáng kể vì lạm phát đang bắt đầu giảm đi một chút”. “Ngoài ra, thị trường chứng khoán đang bắt đầu tăng cao hơn, do đó dòng chảy vào kim loại quý có thể bị giảm bớt ở một mức độ nào đó.”

Ông Pavilonis cho biết một số mối nhà đầu tư có thể chuyển sang Bitcoin vì nó cũng hoạt động như một giải pháp thay thế cho vàng. “Chúng tôi đã thấy điều đó trước đây trong tình huống tương tự, khi Bitcoin tăng lên tới 65.000 USD”. “Vàng đáng lẽ phải vượt quá 2.000 USD và giữ mững trên mức đó, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vì vậy, tôi nghĩ rằng động lực của vàng đã giảm đi một chút”.

Ông nói thêm rằng có nhiều yếu tố khác nhau đáng lẽ phải đẩy vàng ít nhất lên trên 2.100 USD vào thời điểm hiện tại, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra. “Biểu đồ có vẻ tốt, biểu đồ hàng tháng trông đẹp, hàng tuần trông đẹp, hàng ngày khá tốt. Nhưng bạn nhìn vào một số thị trường khác lẽ ra phải tăng giá do địa chính trị như dầu thô chẳng hạn, nhưng thực tế không phải vậy. Vì vậy, tôi nghĩ một số điều đã hỗ trợ giá vàng giờ đang tiêu tan dần đi, nhưng nhưng sự tiêu tan đó cũng được bù đắp bằng lãi suất thấp hơn. Chủ đề nào tiếp theo sẽ thúc đẩy vàng tăng? Tôi nghĩ đó chính là điều nó đang chờ đợi."

Tham khảo: Kitco News