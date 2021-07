Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hơn 324 tỉ đồng, lãi nặng gấp 5 lần quy định

Tách vụ án nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà để điều tra mở rộng

Đối với vụ án nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên K.Q, theo cơ quan công an, quá trình đi cho vay, Thiện "Soi" đã vay lại tiền từ Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần với số tiền 9,5 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/ 1 triệu/ ngày, tức là 109,5%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay theo quy định. Vì vậy, ngày 7-4-2021, công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can trên về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, phương tiện của 2 bị can trên. Cơ quan điều tra đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà về tội "Rửa tiền". Hiện, vụ án này sẽ được tách ra thành một vụ án khác, đang được điều tra mở rộng.