08-08-2025 - 20:42 PM | Lifestyle

Thiếu gia trùm sòng bạc Macau sắp hết tiền, siêu mẫu Victoria's Secret vội "bỏ của chạy lấy người"?

Hà Du Quân được tiết lộ sống bằng tiền thừa kế của người cha quá cố. Anh trông giàu có và thành đạt, nhưng thực chất nợ nần chồng chất, sắp phá sản.

Thiếu gia Hà Du Quân được biết đến là người con đáng tự hào của tỷ phú Hà Hồng Sân. Tuy nhiên, hình tượng người đàn ông học thức, thành đạt, giàu có và chung thủy của anh đang vỡ vụn từng ngày. Sau khi bị tố ngoại tình đến có con riêng sau lưng bà xã Hề Mộng Dao, Hà Du Quân tiếp tục bị bóc phốt gian dối, "phông bạt" trình độ học vấn. Thiếu gia này từng giới thiệu anh từng nhận được thư mời nhập học từ Đại học Oxford và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Cuối cùng, anh chọn theo học Khoa Tài chính tại MIT và có bằng thạc sĩ.

Tuy nhiên, trong CV giới thiệu công khai của mình, Hà Du Quân chỉ mô tả anh là "sinh viên trẻ nhất tại MIT", không bao giờ đề cập rõ ràng đến bằng thạc sĩ Tài chính của anh. Vì vậy, cư dân mạng cho rằng thiếu gia này nhiều khả năng chỉ tốt nghiệp cử nhân, chưa hề học lên thạc sĩ. Bên cạnh đó, Hà Du Quân từng cho biết anh có huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế. Nhưng khi cư dân mạng tiến hành tra cứu, họ không hề thấy cái tên Hà Du Quân nằm trong danh sách nhà vô địch Olympic Toán học Quốc tế danh giá.

Sau khi bị tố ngoại tình sau lưng bà xã Hề Mộng Dao, Hà Du Quân lại bị nghi vấn nói dối trình độ học vấn

Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc còn cho biết đế chế thể thao điện tử - công nghệ do Hà Du Quân thành lập đang lâm nguy, nợ như chúa chổm và sắp phá sản tới nơi. Kể từ khi thành lập từ năm 2018 đến nay, công ty của thiếu gia này không lãi nổi 1 đồng. Để che giấu tình hình bất ổn, Hà Du Quân đã thuê hàng trăm streamer (những người phát sóng trực tiếp trên các nền tảng MXH) về PR cho công ty để thu hút đầu tư. 

Tuy nhiên, toan tính của Hà Du Quân bất thành, công ty tiếp tục chìm trong thua lỗ. Tài chính của Hà Du Quân kiệt quệ đến mức anh phải chây ì nợ lương hàng trăm nhân viên. Tuy nhiên, để tránh tiếng xấu đồn xa khiến nhà đầu tư tháo chạy và dẫn đến cú sụp đổ hình tượng, Hà Du Quân đã dùng tài sản thừa kế để thâu tóm công ty Hangzhou Aikan của Vương Tư Thông.

Hiện, Hà Du Quân đã cho giải tán đội thể thao điện tử của mình vì không có tiền nuôi tiếp. Anh cũng đang rao bán dàn máy tính tiền tỷ để vớt vát phần nào trong bối cảnh khánh kiệt tiền bạc. 

Thiếu gia trùm sòng bạc Macau sắp hết tiền, siêu mẫu Victoria's Secret vội

Công ty của Hà Du Quân thua lỗ đậm, nợ nần chồng chất và đứng trước bờ vực phá sản không còn xa

Trước việc bị "bóc phốt" phông bạt học vấn, xây dựng hình ảnh giả tạo để lừa đảo đầu tư và che giấu việc sắp phá sản, Hà Du Quân chưa phản hồi. Gia tộc trùm sòng bạc Macau lẫn siêu mẫu Hề Mộng Dao đối với lùm xùm đời tư ầm ĩ của Hà Du Quân cũng im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua. Thái độ của họ được xem là bất thường, bởi bà Lương An Kỳ - mẹ Hà Du Quân - vốn được biết đến là người sẵn sàng đáp trả dư luận, truyền thông mỗi lần gia tộc dính tin tiêu cực. 

Trên MXH Weibo, không ít người còn đặt nghi vấn liệu có phải Hề Mộng Dao tháo chạy, đang đòi ly hôn sau khi nghe tin chồng thiếu gia sắp bể nợ. Theo tờ QQ tìm hiểu được, mối quan hệ giữa siêu mẫu Victoria's Secret và chồng thiếu gia đang trục trặc, bất hòa. Cặp đôi đã "chiến tranh lạnh", sống ly thân được 1 thời gian. 

Thiếu gia trùm sòng bạc Macau sắp hết tiền, siêu mẫu Victoria's Secret vội

Hề Mộng Dao mất hút, không 1 lần ra mặt lên tiếng thanh minh giúp Hà Du Quân

Nguồn: Sina, Sohu

Theo Vy Anh

Phụ nữ số

