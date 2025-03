"Thiếu niên đẹp trai nhất thế giới" sau 9 năm gây bão toàn cầu: Nhan sắc chàng thơ thực sự không ai có thể rời mắt

Năm 2016, bức ảnh của William Franklyn-Miller (12 tuổi) được một nữ sinh Nhật Bản chia sẻ trên Twitter đã bất ngờ tạo nên cơn sốt toàn cầu. Sở hữu vẻ đẹp thuần khiết cùng đôi mắt xanh sâu thẳm, William nhanh chóng được mệnh danh là "thiếu niên đẹp nhất thế giới". Sự nổi tiếng đến chỉ sau một đêm đã mở ra nhiều cơ hội cho cậu bé người Anh đang sống tại Úc này.

William Franklyn-Miller sở hữu gương mặt rất cuốn hút và có nét điện ảnh

Sinh ra tại London (Anh) và hiện đang định cư tại Úc cùng gia đình, William đã bén duyên với nghề người mẫu từ năm 7 tuổi. Ngoại hình sáng cùng thần thái cuốn hút đã giúp cậu bé lọt vào mắt xanh của các công ty người mẫu. Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, William đã tham gia một số MV ca nhạc và video quảng cáo.

Danh xưng "thiếu niên đẹp trai nhất thế giới" đã giúp William có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo và dự án hấp dẫn. Lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cậu cũng tăng lên nhanh chóng. Dù không còn gây sốt như thời điểm 9 năm trước nhưng William vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp người mẫu và gặt hái được những thành công nhất định.

Ở tuổi 20, William Franklyn-Miller sở hữu chiều cao lý tưởng 1,91m cùng thân hình vạm vỡ. Trang Instagram cá nhân của anh hiện có 1,6 triệu người theo dõi. Không chỉ thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang, làm người mẫu trong những tuần lễ thời trang đình đám, William còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Anh đã góp mặt trong một số bộ phim như Arrow , Four Kids and It và Neighbors . Truyền thông đưa tin William đã trở thành triệu phú khi còn rất trẻ.

Gu thời trang đời thường của William cũng được đánh giá cao. Anh theo đuổi phong cách nam tính, lãng tử, hoài cổ và đầy chất "thơ". William hiện vẫn đang tích cực hoạt động trong làng thời trang và giải trí, hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

William Franklyn-Miller hiện tại 20 tuổi và được nhận xét "dậy thì thành công"