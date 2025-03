Thiếu vật liệu, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu liệu có 'kéo lùi' mục tiêu 3.000km cao tốc?

Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài dự án khoảng 53,7km (tỉnh Đồng Nai khoảng 34,2km; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 19,5km), quy mô giai đoạn 1 từ 4-6 làn xe, giai đoạn hoàn thiện mở rộng bảo đảm quy mô 6-8 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 dài 16km, tổng mức đầu tư được duyệt 6.012 tỷ đồng do tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 dài khoảng 18,2km, tổng mức đầu tư được duyệt 6.852 tỷ đồng do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 3 dài khoảng 19,5km, tổng mức đầu tư được duyệt 4.964 tỷ đồng do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là cơ quan chủ quản.