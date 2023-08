Thợ mộc 9X nổi tiếng Việt Nam chế mô tô gỗ độc đáo từ xe điện cũ rỉ sét: Lột xác từ khung đến vỏ

Kênh YouTube ND - Motorcycles mới đăng tải một video mới với tựa đề “I Built a Futuristic Motorcycle From an Abandoned Bike”, tạm dịch “Tôi đã chế tạo một chiếc xe máy tương lai từ một chiếc xe đạp bị bỏ rơi”. Đến nay, video của anh Trương Văn Đạo - người thợ mộc 9X nổi tiếng ở Việt Nam - nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng trong nước, lẫn quốc tế.

Chiếc xe gỗ tự chế mới của anh Đạo

Đúng như tiêu đề của video, chiếc mô tô của anh Đạo được chế tạo từ 1 chiếc xe đạp điện cũ, lâu ngày không sử dụng. Các chi tiết trên xe đều có dấu hiệu rỉ sét nên bị loại bỏ, chỉ giữ một phần của bộ khung xe.

Chiếc xe điện cũ rỉ sét được tận dụng

Để tạo hình cho chiếc “xe máy tương lai”, đội ngũ của anh Đạo phải dùng khá nhiều thanh thép để tạo lại một bộ khung mới. Bộ giảm xóc phía trước và sau được thay mới toàn bộ. Bánh xe được tận dụng lại từ chiếc xe đạp điện cũ. Sau khi xử lý rỉ sét, phần mâm xe được thẩm mỹ lại với lớp sơn màu cam bắt mắt. Xe cũng được thay thế bộ lốp mới thể thao.

Nhiều chi tiết được làm lại

Sau khi hoàn tất phần khung, đội ngũ ND - Motorcycles chuyển qua phần tạo hình cho chiếc xe của mình. Các chi tiết như vỏ xe, bình xăng, chắn bùn, ốp đèn đều sử dụng gỗ làm vật liệu chế tạo. Các chi tiết này được gắn kết với nhau bằng keo dán và đinh ốc.

Đặc biệt, vị trí bình xăng, động cơ được và hệ thống đèn trước/sau được làm rất chỉn chu. Cụ thể, ở mỗi vị trí đều được bố trí đèn LED với nhiều màu sắc khác nhau, tạo cảm giác giống với những chiếc mô tô đến từ tương lai.

Chiếc xe được hoàn thiện với nhiều đèn lộng lẫy

Để vận hành chiếc xe, anh Đạo sử dụng tới 5 ắc-quy đặt ở dưới sàn xe. Bước cuối cùng, phần tay nắm, dây phanh và chỗ để chân được lắp đặt để hoàn thiện chiếc “mô tô đến từ tương lai”.

Xe có thể chạy được bình thường

Đoạn cuối của video dài hơn 8 phút, người xem được chứng kiến khả năng vận hành của chiếc mô tô này. Xe di chuyển tương đối nhanh và mượt mà trong môi trường đô thị.