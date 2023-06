Thoái vốn PGBank thu về gần 2.600 tỷ, Petrolimex đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 tăng 42% so với năm trước

Ngày 26/6 tới đây, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolime, mã chứng khoán: PLX) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Doanh nghiệp đã công bố tài liệu họp.

Cụ thể, Petrolimex đặt mục tiêu sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất trong năm 2023 là 12,95 triệu m3/tấn, giảm 7% so với thực hiện năm 2022. Về kế hoạch kinh doanh, doanh thu hợp nhất đặt ra 190.000 tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 3.228 tỷ, tăng 42% so với năm trước.

Đáng chú ý, hồi tháng 4 vừa qua, Petrolimex đã thoái 120 triệu cổ phiếu, chiếm 40% vốn của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank, PGB) và thu về số tiền hơn 2.568 tỷ đồng. Đây có thể là nguyên nhân giúp Petrolimex đặt mục tiêu lợi nhuận tăng mạnh bất chấp doanh thu sụt giảm.

Theo Petrolimex, năm 2023 được xác định là năm bản lề trong thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nhưng với dự báo tình hình có nhiều yếu tố không thuận lợi, đòi hỏi toàn Tập đoàn cần phải nỗ lực, triển khai quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

Cụ thể hơn, Petrolimex sẽ thực hiện triển khai các hợp đồng kỳ hạn đã ký kết với hai nhà máy lọc dầu trong nước đảm bảo đúng, đủ theo các điều khoản đã cam kết. Song song đó sẽ chủ động tìm kiếm các nguồn hàng nhập khẩu có tính cạnh tranh về giá, thuế; Xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp các nhà máy lọc dầu trong nước gặp sự cố.

Tập đoàn sẽ tập trung mở rộng phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu đặc biệt trên các tuyến cao tốc, trục lộ, tỉnh lộ, thành phố lớn, bám sát các định hướng mới về phát triển cửa hàng theo tiêu chuẩn mới, triển khai thí điểm mô hình trạm dịch vụ xe tải.

Bên cạnh đó, Petrolimex sẽ nghiên cứu, phát triển thêm các dịch vụ mới có tính khả thi, triển khai các đề án, định hướng mới của tập đoàn về phát triển cửa hàng xăng dầu, tối ưu đường vận động hàng hoá (DOC), phát triển trạm dịch vụ xe tải, trạm sạc pin xe điện…

Trong năm, công ty sẽ triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch hành động đã được Uỷ ban quản lý vốn nhà nước chấp thuận phê duyệt như Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo, trình phê duyệt các nội dung liên quan các đề án nêu trên như tăng vốn điều lệ tập đoàn; tăng vốn điều lệ tại các công ty xăng dầu, thành lập mới công ty xăng dầu; thoái vốn tại Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC); tái cơ cấu Petrolimex Lào,…

Trước đó, năm 2022, Petrolimex đạt 304.064 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 80% so với cùng kỳ tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm hơn 39% xuống còn 1.902 tỷ đồng.

Với kết quả trên, công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 7% bằng tiền, tương ứng 700 đồng/cp, giảm so với kế hoạch ban đầu là 12%, tương ứng tổng số tiền cần chi hơn 889 tỷ đồng. Đối với năm 2023, tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 10%.