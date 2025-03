Thời cực thịnh của nghề livestream: Quang Linh – Hằng Du Mục tăng vốn công ty gấp ba trong một tháng, loạt TikToker lập doanh nghiệp riêng

Đầu tháng 11/2024, TikToker Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng một số cá nhân khác đã thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại TP Thủ Đức, TP HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Ông Lê Tuấn Linh (SN 1989) là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 5 tỷ đồng, trong đó Phạm Quang Linh góp 13,67% (683,5 triệu đồng), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) góp 25% (1,25 tỷ đồng), Lê Tuấn Linh góp 15% (750 triệu đồng). Ngoài ra, hai cá nhân khác là Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm cũng tham gia góp vốn với tỷ lệ lần lượt là 13,66% và 13,67%.

Chỉ sau một tháng hoạt động, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng, nhưng thông tin chi tiết về cơ cấu góp vốn mới không được công bố.

Bên cạnh công ty trên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục vẫn duy trì hoạt động kinh doanh cá nhân trên TikTok. Cả hai đều sở hữu lượng người theo dõi lớn và thường xuyên livestream bán hàng với sản phẩm từ nhiều thương hiệu khác nhau. Nhờ thành công trong lĩnh vực này, họ tiếp tục mở rộng sang các dự án kinh doanh chung.

Ngoài Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Quang Linh Vlogs còn tham gia điều hành ba doanh nghiệp khác, gồm Công ty TNHH Quang Linh Vlogs Store, Công ty TNHH Quang Linh Group và Công ty cổ phần Pharco Việt Nam.

Trong nhóm những TikToker mở công ty riêng, Võ Hà Linh cũng là một trong những gương mặt nổi bật.

Năm 2021, cô thành lập Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hà Linh Official, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Công ty đặt trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An do Võ Hà Linh là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Võ Hà Linh góp 90%. Đến tháng 10/2024, doanh nghiệp này đã tăng vốn lên 19,5 tỷ đồng, nhưng không công bố chi tiết về thành phần góp vốn mới.

Thời điểm thành lập, công ty này có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó, Võ Thị Hà Linh góp 90% vốn, tương đương 1,8 tỷ đồng. 2 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Nga và bà Võ Thị Hoài Thương, mỗi người góp 5% vốn, tương đương 100 triệu đồng.

Đến tháng 10/2024, CTCP Thương mại và dịch vụ Hà Linh Official - công ty riêng của "chiến thần" livestream Võ Hà Linh thông báo tăng vốn điều lệ lên 19,5 tỷ đồng. Theo thông tin kê khai thuế, số lượng lao động chính thức của doanh nghiệp tại thời điểm tháng 6/2023 là 10 người.

Bên cạnh Võ Hà Linh, Phạm Thoại cũng đã thành lập công ty riêng vào cuối năm 2023. Doanh nghiệp này mang tên Công ty TNHH PT Production, chuyên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và quản lý KOL, với trụ sở đặt tại quận Bình Tân, TP HCM. Phạm Thoại là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty, với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng.

Trước đó, Phạm Thoại đã gây chú ý trên TikTok với những phiên livestream có doanh thu lớn. Tháng 4/2024, anh chia sẻ rằng một phiên livestream có thể đạt doanh thu lên đến 50 tỷ đồng. Hiện tại, anh sở hữu hơn 6,2 triệu người theo dõi và vẫn tiếp tục phát triển hoạt động bán hàng trực tuyến.

Xu hướng TikToker thành lập công ty phản ánh sự chuyển dịch từ cá nhân sáng tạo nội dung sang mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

Sau khi đạt doanh thu lớn từ livestream bán hàng, họ không chỉ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử mà còn mở rộng sang các ngành nghề như quảng cáo, truyền thông và sản xuất nội dung, tạo ra hướng đi mới cho người có sức ảnh hưởng trên nền tảng số.