“Thời đến” với bất động sản khu vệ tinh: Sau sáp nhập, thị trường sẽ chứng kiến làn sóng giãn dân mạnh mẽ về khu vực giáp ranh Tp.HCM

Trong chia sẻ mới đây, ông Trần Kháng Quang, một nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản khẳng định: Sau sáp nhập, thị trường Tp.HCM sẽ chứng kiến làn sóng giãn dân từ nội đô sang vùng kế cận rất mạnh mẽ.

Vị này cho rằng, cơ hội với bất động sản khu vực lân cận Tp.HCM như Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu là rất lớn. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ chứng kiến làn sóng dịch chuyển nhu cầu nhà ở từ Tp.HCM sang vùng kế cận và các trung tâm công nghiệp, cảng biển. Việc sáp nhập tạo ra kỳ vọng tăng giá, thu hút dòng vốn đầu tư lớn vào các khu vực giáp ranh.

Trong dài hạn, việc sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu vào Tp.HCM sẽ tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái bất động sản Tp.HCM. Cụ thể, tăng vai trò của bất động sản công nghiệp và logistics; phân bổ lại cơ cấu dân cư, giúp giãn dân nội đô, tạo động lực phát triển các vùng đô thị đa trung tâm. Đồng thời, tạo ra vùng thủ phủ kinh tế phía Nam, thu hút FDI và các tập đoàn đa quốc gia...

Ông Quang phân tích, sau sáp nhập quỹ đất Tp.HCM được mở rộng, tạo điều kiện cho chiến lược giãn dân, phát triển đô thị vệ tinh và xây dựng các khu đô thị mới hiện đại. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông dự kiến được đồng bộ hóa, đặc biệt là hệ thống đường bộ, đường thủy và cảng biển, sẽ tăng cường khả năng liên kết vùng và nâng cao năng lực logistics. Từ đó, sẽ tạo giá trị gia tăng cho thị trường bất động sản các khu vực.

Cùng quan điểm, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam VARS IRE cho biết, Tp.HCM hiện là trung tâm kinh tế tài chính, dịch vụ lưu trú và nhà ở với dân số lớn nhất. Bình Dương được xem là thủ phủ công nghiệp, đồng thời tốc độ đô thị hóa cao. Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế về cả du lịch và công nghiệp.

Vì thế, việc sáp nhập ba khu vực này sẽ tạo ra một vùng kinh tế lớn mạnh, đa dạng các lĩnh vực như công nghiệp, nhà ở, thương mại dịch vụ và du lịch. Việc quy hoạch trên một diện tích đất lớn hơn sau sáp nhập sẽ tạo dư địa để đưa ra các quyết định quy hoạch mới, định hình hạ tầng và các khu dân cư trong tương lai. Điều này giúp giải quyết bài toán giãn dân, khơi thông nguồn cung nhà ở mới.

Một số chuyên gia trong ngành đã dành lời khuyên cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường căn hộ trong giai đoạn tới. Cụ thể, nếu đầu tư bất động sản trong năm 2025 thì trường hợp ở khu vực trung tâm nhà đầu tư nên đầu tư căn hộ trung cấp.

Nếu không ở thì có thể cho thuê do có vị trí đẹp. Còn nếu đầu tư ở khu giáp ranh thành phố lớn thì nên đầu tư các dự án mang tính đô thị, cách trung tâm từ 30-40 phút di chuyển, vì khi hạ tầng được kết nối, việc di chuyển sẽ không còn lại vấn đề lớn, giá trị lúc đó cũng sẽ rất khác. Giai đoạn 2025 - 2026 có thể là thời điểm phát triển mạnh của bất động sản vùng lân cận Tp.HCM.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thừa nhận rằng, nguồn cung căn hộ giá từ 2-3 tỉ đồng tại khu vực lân cận Tp.HCM ngày càng ít, do chi phí đầu vào gia tăng. Trong thời gian tới, khi đề án sáp nhập tỉnh, thành hoàn thiện, giá căn hộ, nhà phố các khu vực giáp ranh Tp.HCM như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) có thể tăng thêm 15-20%; Phú Mỹ, Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu) tăng 20-30%. Điều này đồng nghĩa, trong tương lai nguồn cung nhà ở giá vừa túi tiền vùng kế cận Tp.HCM sẽ không còn đa dạng.

Theo ghi nhận, trước khi có thông tin dự kiến sáp nhập vào Tp.HCM, giá bất động sản Bình Dương đã tăng khá nhiều. Hiện thị trường khu vực này có nguồn cung dồi dào nhất nhì phía Nam, tuy nhiên để tìm căn hộ ở ngưỡng giá từ 30-35 triệu đồng/m2 không còn dễ như giai đoạn trước.

Điểm mặt các dự án đang chào bán tại Bình Dương như La Pura, Emerald Golf View Canary Heights, Lavita Thuận An, Green Tower, Midori Park The Ten... hầu hết đã chạm ngưỡng giá từ 50-70 triệu đồng/m2. Chỉ một số ít dự án như TT AVIO, Phú Đông SkyOne, The Habita... còn ở ngưỡng giá trên dưới 35 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, số lượng căn hộ trong các dự án này cũng không nhiều so với nhu cầu của thị trường.

Trong đó, dự án TT AVIO của Liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group chuẩn bị tung thị trường block B hơn 1.000 căn hộ giá vừa túi tiền. Sau các đợt giới thiệu thành công với gần 1.000 căn hộ trong một tháp đã có chủ sở hữu, việc Liên doanh này tiếp tục giới thiệu block mới ra thị trường gây chú ý. Là căn hộ giá mềm hiếm hoi tại khu vực, nằm sát cạnh Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), đến khu trung tâm Tp.HCM chỉ từ 25 phút, dự án này dự báo còn gia tăng về giá, nhất là khi về "chung nhà" với Tp.HCM. Được biết, vào tháng 6 tới, khách hàng sẽ chính thức ký kết Hợp đồng Mua Bán (HĐMB) cho các căn hộ tại Block A.

Dữ liệu tháng 4/2025 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, sau thông tin sáp nhập mức độ quan tâm của người mua đến bất động sản lân cận Tp.HCM tăng trưởng mạnh. Các khu vực như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một (Bình Dương), Biên Hoà, Nhơn Trạch (Đồng Nai)... dẫn đầu về mức độ quan tâm bất động sản khu vực phía Nam.

Theo đơn vị này, Bình Dương hiện chiếm 49% tổng lượng căn hộ mở bán mới trong quý 1/2025. Trong khi đó, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục giữ vững lợi thế ở các phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, logistics và công nghiệp nhờ hệ thống cảng biển phát triển và tiềm năng du lịch lớn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc miền Nam của Batdongsan.com.vn nhấn mạnh, thị trường bất động sản khu vệ tinh Tp.HCM đang phục hồi rõ nét trong năm 2025, đặc biệt ở phân khúc căn hộ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về nguy cơ "tăng nóng" tại một số khu vực sau thông tin sáp nhập.

Theo ông Tuấn, giá bất động sản không chỉ phụ thuộc vào thông tin sáp nhập mà còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác như hạ tầng, nhu cầu việc làm, dòng người nhập cư và nền tảng kinh tế địa phương. Vì thế, khu vực nào đáp ứng được các yếu tố này sẽ có cơ hội rất lớn về kéo giãn dân, từ đó gia tăng mức độ giá bất động sản trong tương lai.