Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc 10 loại ung thư

| | Sống

Một nghiên cứu mới liên quan đến nhiều nhóm bệnh như ung thư, chuyển hóa, thần kinh... cho thấy không có "ngưỡng an toàn" khi tiêu thụ rượu.

Trên tạp chí khoa học Nature Health, nhóm tác giả từ Đại học Washington (Mỹ) đã điều tra mối quan hệ giữa rượu bia và 20 nhóm vấn đề sức khỏe, bao gồm 10 loại bệnh ung thư, bệnh tiểu đường type 2, Alzheimer, bệnh tim, nhiễm trùng đường hô hấp....

Họ đã sử dụng bộ dữ liệu đồ sộ từ 843 nghiên cứu trước đó được thực hiện từ năm 1963 đến năm 2023, chấm theo thang điểm từ 0-5 để đánh giá mức độ mạnh mẽ và tính nhất quán trong mối quan hệ giữa đồ uống có cồn với từng tình trạng sức khỏe.

Thói quen này có thể làm tăng nguy cơ 10 loại ung thư - Ảnh 1.

Tế bào ung thư - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Với nhóm bệnh ung thư, các bằng chứng cho thấy nguy cơ tăng thêm ở bất kỳ mức độ tiêu thụ nào, dù chỉ là 1 ly mỗi ngày.

Điều này đúng với cả 10 loại ung thư được nghiên cứu, bao gồm ung thư họng, đại tràng, thực quản, vú, gan, tuyến tụy, tuyến tiền liệt...

Việc sử dụng rượu cũng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh viêm tụy, xơ gan và các bệnh gan mạn tính khác cao hơn. Ngoài ra, còn có mối liên hệ, mặc dù yếu hơn, giữa việc uống rượu và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

Đối với các vấn đề sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và thần kinh, mối liên hệ với rượu không rõ ràng. Còn việc tiêu thụ rượu ở mức thấp đến trung bình có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type 2 và Alzheimer thấp hơn một chút.

Ngoài ra, tác động của rượu đối với từng nhóm cư dân khác nhau, sống ở các nơi khác nhau, độ tuổi khác nhau... cũng có nhiều khác biệt.

"Khoa học về rượu và sức khỏe thực sự rất phức tạp" - đồng tác giả Emmanuela Gakidou nhìn nhận.

Trước đó, đã có nhiều nghiên cứu đưa ra bằng chứng trái ngược nhau về tác dụng tốt hay xấu của việc tiêu thụ rượu điều độ ở mức độ thấp.

Tuy nhiên nghiên cứu tổng quan này cho thấy nếu xét trên tất cả các bệnh mạn tính phổ biến, thực sự không tồn tại ngưỡng tiêu thụ rượu an toàn.

Vì vậy, các tác giả đề xuất rằng các hướng dẫn y tế công cộng nên được xây dựng riêng cho từng quần thể dân cư cụ thể, dựa trên nguy cơ tương đối và bối cảnh bệnh tật của khu vực đó.

Các bác sĩ thừa nhận: Dấu hiệu nguy hiểm nhất của ung thư dạ dày không phải đau bụng, mà là 3 thay đổi…

Theo Anh Thư

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18h rời công ty, đến nhà đeo tạp dề nấu ăn cho người lạ: Ngành dịch vụ giúp dân văn phòng kiếm tới 54 triệu/tháng

18h rời công ty, đến nhà đeo tạp dề nấu ăn cho người lạ: Ngành dịch vụ giúp dân văn phòng kiếm tới 54 triệu/tháng Nổi bật

Bị trục xuất ngay tại sân bay, trọng tài World Cup cay đắng bay ngược 10 tiếng về nước

Bị trục xuất ngay tại sân bay, trọng tài World Cup cay đắng bay ngược 10 tiếng về nước Nổi bật

Quá cảm động: Người bà bất chấp tất cả, ôm chặt bảo vệ cháu nhỏ trong trận động đất 7,8 độ

Quá cảm động: Người bà bất chấp tất cả, ôm chặt bảo vệ cháu nhỏ trong trận động đất 7,8 độ

18:00 , 09/06/2026
Một môn thể thao vui vẻ nhưng bị đánh giá thấp: Chống lão hóa, giảm trầm cảm, đi bộ hay chạy bộ cũng khó sánh bằng

Một môn thể thao vui vẻ nhưng bị đánh giá thấp: Chống lão hóa, giảm trầm cảm, đi bộ hay chạy bộ cũng khó sánh bằng

17:37 , 09/06/2026
Không phải thịt gà hay thịt bò, đây là 3 loại thịt "chân ái" mà bạn có thể nấu được 3 món ngon lại nhanh với hơn 10 phút

Không phải thịt gà hay thịt bò, đây là 3 loại thịt "chân ái" mà bạn có thể nấu được 3 món ngon lại nhanh với hơn 10 phút

17:10 , 09/06/2026
Trận động đất mạnh nhất trong gần 150 năm ảnh hưởng tới đại bản doanh của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2026

Trận động đất mạnh nhất trong gần 150 năm ảnh hưởng tới đại bản doanh của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2026

17:05 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên