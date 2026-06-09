Thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc 10 loại ung thư

Trên tạp chí khoa học Nature Health, nhóm tác giả từ Đại học Washington (Mỹ) đã điều tra mối quan hệ giữa rượu bia và 20 nhóm vấn đề sức khỏe, bao gồm 10 loại bệnh ung thư, bệnh tiểu đường type 2, Alzheimer, bệnh tim, nhiễm trùng đường hô hấp....



Họ đã sử dụng bộ dữ liệu đồ sộ từ 843 nghiên cứu trước đó được thực hiện từ năm 1963 đến năm 2023, chấm theo thang điểm từ 0-5 để đánh giá mức độ mạnh mẽ và tính nhất quán trong mối quan hệ giữa đồ uống có cồn với từng tình trạng sức khỏe.

Tế bào ung thư - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Với nhóm bệnh ung thư, các bằng chứng cho thấy nguy cơ tăng thêm ở bất kỳ mức độ tiêu thụ nào, dù chỉ là 1 ly mỗi ngày.

Điều này đúng với cả 10 loại ung thư được nghiên cứu, bao gồm ung thư họng, đại tràng, thực quản, vú, gan, tuyến tụy, tuyến tiền liệt...

Việc sử dụng rượu cũng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh viêm tụy, xơ gan và các bệnh gan mạn tính khác cao hơn. Ngoài ra, còn có mối liên hệ, mặc dù yếu hơn, giữa việc uống rượu và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

Đối với các vấn đề sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và thần kinh, mối liên hệ với rượu không rõ ràng. Còn việc tiêu thụ rượu ở mức thấp đến trung bình có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type 2 và Alzheimer thấp hơn một chút.

Ngoài ra, tác động của rượu đối với từng nhóm cư dân khác nhau, sống ở các nơi khác nhau, độ tuổi khác nhau... cũng có nhiều khác biệt.

"Khoa học về rượu và sức khỏe thực sự rất phức tạp" - đồng tác giả Emmanuela Gakidou nhìn nhận.

Trước đó, đã có nhiều nghiên cứu đưa ra bằng chứng trái ngược nhau về tác dụng tốt hay xấu của việc tiêu thụ rượu điều độ ở mức độ thấp.

Tuy nhiên nghiên cứu tổng quan này cho thấy nếu xét trên tất cả các bệnh mạn tính phổ biến, thực sự không tồn tại ngưỡng tiêu thụ rượu an toàn.

Vì vậy, các tác giả đề xuất rằng các hướng dẫn y tế công cộng nên được xây dựng riêng cho từng quần thể dân cư cụ thể, dựa trên nguy cơ tương đối và bối cảnh bệnh tật của khu vực đó.