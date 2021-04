Thói quen sống quyết định bạn giàu hay nghèo: 10 điều nói lên tất cả về sự khác biệt giữa 2 tầng lớp xã hội, bạn có thấy chính mình trong đó?

“Chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động” (Aristotle).Và những vị tỉ phú giàu nhất trên thế giới cũng vậy, họ đã tạo nên cho mình sự hoàn hảo trong tài chính bằng chính những thói quen ấy. Vậy 10 điều làm nên sự khác biệt về tài chính của các vị tỷ phú đó là gì?



Hãy cho đi và sẻ chia

Từ thiện là một thói quen điển hình trong danh sách những thói quen của người giàu có. Đã bao giờ bạn thấy hào hứng khi nhận được đồ từ thiện chưa? Người nghèo thì luôn muốn được nhận nhiều hơn về phía mình còn người giàu lại luôn muốn cho đi nhiều nhất có thể.

Nguyên nhân của điều đó là bởi với người giàu có, đặc biệt là các tỷ phú, trong tài chính họ sợ nhất một điều đó là đồng tiền bất động hay nói cách khác đó là đồng tiền chết. Họ không bao giờ có thói quen như những người nghèo như bỏ hết số tiền kiếm được vào ngân hàng để rồi kiếm lời cho riêng bản thân mình từ đó. Họ biết khi cho đi thì họ sẽ có cơ hội để vận dụng chuyên môn, kiến thức và thời gian của mình nhiều hơn để gia tăng tài chính. Với họ, cuộc sống tốt lên là làm giàu không chỉ cho mình mà còn là làm giàu cho xã hội và làm đẹp cho đời.

Tất nhiên, từ thiện ở đây không phải là “ném tiền qua cửa sổ” mà tất cả đều được hành động theo một hướng tốt đẹp có lý trí để không tạo ra một xã hội chỉ biết ỉ nại và luôn trực chờ sự giúp đỡ từ người khác.

Đừng vội vàng nói “không”

Hãy thử đếm xem bạn đã nói “không” bao nhiêu lần trong một ngày hoặc là từ chối ý tưởng của một ai đó, thậm chí khi bạn biết chắc rằng nó sẽ không có hiệu quả. Với tất cả những điều đó bạn nên kiên nhẫn, giữ cho mình một thái độ cởi mở và khoan dung bởi mọi thứ đều cần thời gian của nó. Nếu bạn nói “không” một cách quá dễ dàng như vậy cũng đồng nghĩa với việc bạn đang nói “không” với việc tạo ra cơ hội cho chính bản thân bạn đó.

Không bao giờ “ngồi lê đôi mách”

Gặp gỡ trực tiếp và đi thẳng vào vấn đề cùng tìm ra những khúc mắc và gỡ rối luôn là cách giải quyết vấn đề của người giàu. Họ không bao giờ thì thầm to nhỏ bất cứ điều gì bởi họ biết chắc chắn một điều rằng tin đồn có thể phá hủy mọi thứ đặc biệt là những mối quan hệ mà họ đã dày công xây dựng và chúng sẽ đóng luôn cả các cánh cửa thành công khác của họ. Cách đối mặt với một vấn đề của họ như vậy không những tránh được những rủi ro không may xảy ra mà còn được đánh giá cao về thái độ và tạo được ấn tượng trong long người khác.

Không mơ mộng viển vông mà hơn hết là đặt ra một mục tiêu rõ ràng

Để đạt được thành công bạn phải có mục tiêu và lộ trình rõ rang cho bản thân để đạt được mục tiêu đó. Ngay từ bây giờ, bạn hãy lập ra cho bản than một bản kế hoạch chi tiết, biết chính xác bạn muốn cái gì, bạn giỏi ở lĩnh vực gì và từ đó từng bước tiến tới sự giàu có. Chúng ta không thể kiểm soát ước mơ nhưng chúng ta có thể hiện thực hóa chúng bằng những bản kế hoạch chi tiết. Và đừng mãi để những ước mơ chỉ là những mơ ước như những con thuyền lênh đênh giữa biển khơi mà không có đích đến.

Không trông chờ vào sự may mắn đến từ việc trúng giải độc đắc

Những người thành công họ biết rằng may mắn chính là do mình tạo ra chứ không phải trông chờ ai mang đến hay chờ vào sự may mắn của những tấm vé độc đắc. Điều đó không có nghĩa là họ không chấp nhận rủi ro. Thậm chí họ còn có những rủi ro lớn trong những thương vụ làm ăn, nhưng tất cả những điều đó họ đều đong đếm được, cụ thể hóa mọi thứ và hơn hết là họ dựa vào chính mình để có ngã thì cũng không đi đến ngõ cụt như những canh bạc đỏ đen.

Đọc sách là một phần thiết yếu của cuộc sống

Với những người thành công thì sách như là một công cụ và cũng như những người bạn giúp họ có được những tư duy và những bài học thú vị trong kinh doanh. Có thể nói sách là kho tàng tri thức của nhân loại nên nếu chúng ta biết cách khai thác và tận dụng triệt để nó thì chúng ta không quá khó để bước tới những nấc thang cao hơn của cuộc sống.

Bởi sách cũng là một trong những người thầy của chúng ta vì thế mà các tỷ phú như Warren Buffett, Bill Gates hay Mark Zuckerberg dành phần lớn thời gian mỗi ngày để đọc sách mở rộng hiểu biết. Tuy nhiên đọc sách ở đây không phải là để giải trí mà đọc sách chính là để nạp kiến thức và phát triển bản thân.

Không có nhu cầu khoe khoang

Những người thực sự giàu có thường không phải là những người mặc quần áo đắt tiền nhất. Họ không mua những chiếc xe hào nhoáng và túi xách mới nhất. Họ không dành thời gian để chờ mua những bộ sưu tập mới ra mắt. Họ biết sự tận hưởng thực sự không đến từ những thứ bên ngoài mà đến từ đời sống tinh thần bên trong mới là điều quan trọng.

Cứ nhìn vào 2 tỷ phú nổi bật là Mark Zuckerberg và Bill Gate thì chúng ta sẽ rõ, những trang phục của họ không quá cầu kì hay màu sắc hay xa xỉ dù họ có là những tỉ phú hàng đầu thế giới, với họ càng tối giản lại càng tốt, họ không muốn dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ hôm nay mặc gì, mai mặc thế nào mà họ muốn tận dụng số thời gian đó để cho phát triển bản thân và cho gia đình nhiều hơn. Đừng quá ngạc nhiên khi tình cờ một ngày bạn biết rằng hàng xóm của bạn lại chính là tỷ phú.

Chăm sóc cho nụ cười mỗi ngày

Có thể nói nụ cười làm cho ta cảm thấy sự thân thiện ngay từ những lần gặp đầu tiên và là điều mà ta thấy đầu tiên ở một người ta mới gặp nên điều đó sẽ tạo một ấn tượng khó phai nhạt. Đã bao giờ bạn nhìn thấy các vị tỷ phú xuất hiện với bộ răng xỉn màu hay đen ố do những thói quen bừa bãi của hút thuốc hay rượu bia tạo nên chưa?

Chăm sóc răng miệng để có một nụ cười đẹp cũng là một trong những thói quen của những người giàu có. Họ không quá chú trọng vẻ bề ngoài nhưng cũng không tuềnh toàng, vô tổ chức. Người có tiền luôn chỉn chu, lịch sự từ hành vi ứng xử đến trang phục.

Từ chối nợ nần

Để có được sự giàu có những người giàu cũng phải xây dựng cho mình một thói quen là “mua những thứ mình cần chứ không mua những mình thích”. Ngày nay nhiều bạn trẻ sẵn sàng vay nợ để mua nhà, mua xe hay là dùng số tiền vay được để đi du lịch hưởng thụ là các trường hợp không còn hiếm trong xã hội để rồi vừa sống trong nợ nần vừa sống trong áp lực.

Nợ nần là một trở ngại của cuộc sống,sống vượt quá khả năng của mình thì thành gánh nặng. Đừng để số tiền trong thẻ ghi nợ tăng lên từng ngày. Cách tốt nhất hãy tránh xa nợ nần ngay từ những ngày đầu, đừng để nhu cầu muốn về vật chất làm mờ mắt bạn mà lao vào những khoản nợ để có được nó. Lúc đó chỉ trông bạn thật đáng thương chứ không giàu có gì đâu.

Luôn đi cùng đội nhóm

Vẫn là câu nói quen thuộc “muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau” những con người thành công họ luôn biết cách xây dựng đội nhóm cho mình. Bởi họ biết họ không phải là người thông minh nhất mà sức mạnh thì luôn đến từ sự cộng hưởng và họ cũng không đủ khả năng để giải quyết tất thảy mọi thứ nên sự tương hỗ tốt trong đội nhóm sẽ luôn là kim chỉ nam mà các doanh nhân hướng đến. Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi cần yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác

Theo BS