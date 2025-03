Thời tiết tháng 3 có điểm bất thường, miền Bắc đón nhiều đợt không khí lạnh - Nguyên nhân nằm ở 2 chữ

Sau tháng 2 có nhiệt độ lạnh bất thường (mức nhiệt phổ biến chỉ từ 15-18 độ C), người dân miền Bắc sẽ tiếp tục một tháng 3 với nhiều đợt không khí lạnh xuất hiện.

Ngay trong tuần đầu tiên của tháng 3/2025, từ ngày 5 - 6/3, dự báo sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, gây ra rét đậm, rét hại ở vùng núi phía Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích 2 điểm bất thường của thời tiết tháng 3:

Thứ nhất, trong tháng 3/2025, các đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta với tần suất nhiều hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Điều này tiếp tục khiến cho nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Thứ hai, các đợt không khí lạnh hướng lệch Đông này còn có thể khiến các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế giảm nhiệt so với mức TBNN.

Vì không khí lạnh di chuyển hướng lệch Đông (di chuyển theo hướng từ biển vào đất liền, thay vì từ lục địa xuống), nên thời tiết miền Bắc trong tháng 3 không chỉ lạnh mà còn kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù.

Chính vì điều này nên trong những ngày có độ ẩm cao có thể khiến người dân thấy rét kéo dài, dù nhiệt độ không quá thấp xuống mức rét đậm, rét hại.

Chuyên gia lý giải

Theo lý giải của các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân giải thích cho điểm bất thường này là "La Nina". Vào những năm hiện tượng La Nina xuất hiện thì nhiệt độ các tháng đầu năm sẽ giảm mạnh. Với việc năm 2024-2025 xuất hiện La Nina đã khiến cho không chỉ tháng 3 mà tháng 2/2025 cũng lạnh bất thường so với tháng 1 và so với cùng kỳ nhiều năm trước đó.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết trong thời gian này, đặc biệt tại vùng núi Bắc Bộ. Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

La Nina có thể tiếp tục duy trì đến tháng 4/2025 với xác suất khoảng 55-65%. Do đó, từ tháng 3 đến tháng 4/2025, ít khả năng có bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta.

La Nina có thể ngăn mưa bão ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương nhưng tại vùng biển nhiệt đới Đại Tây Dương, những điều kiện thuận lợi cho bão đang hình thành.

Các nhà khoa học nhận định, biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những biến đổi lớn trong các hiện tượng thời tiết toàn cầu. Một trong những biểu hiện rõ rệt là hiện tượng La Nina, vốn đã mang đến thời tiết cực đoan, nay lại càng trở nên dị thường dưới tác động của biến đổi khí hậu.

(Tổng hợp)

Trang Ly