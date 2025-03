Thời tiết thất thường, người dân TPHCM cần chú ý ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (16/3) có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng , chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết tại TPHCM tiếp tục duy trì trạng thái oi bức với nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ C. Theo dự báo, trong ngày có thể xuất hiện mưa dông rải rác, đặc biệt là vào buổi chiều và tối. Đáng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trong ngày hôm nay, TPHCM có thể xuất hiện mưa dông rải rác, đặc biệt vào buổi chiều và tối. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong những ngày tới, TPHCM sẽ tiếp tục đối mặt với kiểu thời tiết thất thường. Từ nay đến giữa tuần, nhiệt độ có thể lên đến 36 độ C, nắng nóng kéo dài nhưng cũng không loại trừ những cơn mưa trái mùa vào buổi chiều.

Với độ ẩm trung bình dao động từ 60% đến 75%, cảm giác oi bức sẽ càng trở nên khó chịu. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên uống đủ nước, hạn chế ra đường vào giờ cao điểm nắng gắt, sử dụng trang phục thoáng mát và che chắn kỹ khi di chuyển ngoài trời.

Đặc biệt, trong điều kiện mưa dông cục bộ, người dân cần tránh trú mưa dưới cây cao, biển quảng cáo và cột điện, đề phòng sét đánh và gió giật gây nguy hiểm. Những ai di chuyển bằng xe máy nên mang theo áo mưa để chủ động ứng phó khi thời tiết chuyển biến đột ngột.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt mưa dông trái mùa ở TPHCM có thể xuất hiện ngày 16 - 17/3 và 23 - 24/3.