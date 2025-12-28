Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án sân bay Quảng Trị

Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Quảng Trị, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không (sân bay) Quảng Trị.

Theo kết luận thanh tra, việc thu xếp tài chính nguồn vốn để phục vụ dự án theo tiến độ Hợp đồng BOT của nhà đầu tư quá chậm. Đến nay, sau 16 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, doanh nghiệp mới góp được 96,9 tỉ đồng trên tổng vốn góp 421,3 tỉ đồng, đạt khoảng 23%, vi phạm quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Nhà đầu tư không gửi đầy đủ hồ sơ khảo sát, thiết kế, năng lực nhà thầu, hợp đồng xây dựng và tài liệu huy động, giải ngân vốn để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát. Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở của nhiều hạng mục chậm khoảng 7 tháng; Giám đốc Quản lý dự án được bổ nhiệm không đủ điều kiện theo quy định...

Sau 15 tháng triển khai thi công, đến nay giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành mới đạt 9,17%, giá trị nghiệm thu thanh toán đạt 4,23% so với tổng mức đầu tư, không đáp ứng tiến độ thực hiện Hợp đồng BOT.

Một số gói thầu đã lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng xây dựng; nhiều gói thầu triển khai khi chưa được bàn giao mặt bằng là chưa đảm bảo điều kiện khởi công công trình theo Luật Xây dựng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị bị đánh giá là còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo Hợp đồng BOT, không kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi dự án chậm tiến độ.

Công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, đến nay còn 22,37 ha (8,42%) đất chưa bàn giao cho Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị, không đúng tiến độ trước ngày 31-12-2024 theo Hợp đồng BOT.

Đối với phần diện tích 98,9 ha đất, trong đó có 40,5879 ha đất trồng lúa đã được UBND tỉnh cho thuê nhưng chưa bàn giao đất tại thực địa, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị chưa hoàn thành các thủ tục để cơ quan nhà nước xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Gio Linh (cũ), các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đất; chỉ đạo, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nếu đến tháng 7-2026 không hoàn thành theo Hợp đồng BOT đã ký kết, thì báo cáo Thủ tướng có biện pháp xử lý...