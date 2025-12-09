Thông báo mới nhất về tính năng ở Zalo, hàng chục triệu người dùng cập nhật gấp để không bỏ lỡ quyền lợi

Ngày 8/12, Doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo chính thức giới thiệu công cụ Chatbot AI được tích hợp ngay trên nền tảng Zalo, nhằm mục đích ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cộng đồng phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng trở nên tinh vi, việc tra cứu và xác minh thông tin đòi hỏi sự tức thời. Với thói quen sử dụng Zalo thường xuyên của người Việt Nam, Chatbot AI này đóng vai trò như một "trợ lý an ninh mạng" cá nhân, sẵn sàng hỗ trợ người dùng mọi lúc, mọi nơi.

Kiểm tra tức thì: Website, số điện thoại và phân tích hình ảnh

Chatbot AI Chống lừa đảo nổi bật với khả năng kiểm tra website và số điện thoại lừa đảo tức thì. Người dùng có thể dễ dàng gửi bất kỳ đường link (URL) hoặc số điện thoại nghi ngờ vào Chatbot. Hệ thống sẽ ngay lập tức đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu khổng lồ của Chống lừa đảo, cùng sự hỗ trợ của các đối tác an ninh mạng uy tín quốc tế như ScamAdviser, Hudson Rock, Google Web Risk, APWG và iCallme, sau đó trả về kết quả ngay lập tức.

Đặc biệt, ngay cả khi trang web chưa nằm trong "danh sách đen", Chatbot vẫn tự động đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn người dùng sử dụng công cụ AI chuyên sâu của Chống lừa đảo để quét mã nguồn và cấu trúc trang web, nhằm tìm ra các rủi ro tiềm ẩn.

Bên cạnh đó, một tính năng đột phá khác là phân tích dấu hiệu lừa đảo qua hình ảnh. Đây là công cụ hữu hiệu giúp người dùng đối phó với các chiêu trò giả mạo văn bản ngân hàng hoặc tin nhắn trúng thưởng. Người dùng chỉ cần gửi hình ảnh chụp màn hình hoặc ảnh chụp văn bản nghi ngờ cho Chatbot. AI sẽ tiến hành phân tích các điểm bất thường như font chữ, bố cục, logo giả mạo hay nội dung phi logic, từ đó đưa ra cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hình ảnh đó.

Tư vấn chuyên sâu và cổng tiếp nhận báo cáo lừa đảo

Không chỉ đưa ra kết luận nhanh chóng với độ chính xác cao, Chatbot của Chống lừa đảo còn cung cấp các khuyến cáo và lời khuyên phù hợp với từng trường hợp lừa đảo khác nhau. Ví dụ, nếu người dùng nhận được tin nhắn phishing nhắm vào tài khoản Telegram, Chatbot AI sẽ nhanh chóng nhận diện nguy cơ, đồng thời đưa ra khuyến cáo không nhấp vào đường link hay cung cấp thông tin cá nhân.

Nếu lỡ nhập thông tin, Chatbot sẽ hướng dẫn nhanh chóng đổi mật khẩu và bật xác thực hai bước (2FA). Tương tự, với email phishing, Chatbot cũng đưa ra nhận định và khuyến cáo không cung cấp bất kỳ thông tin nào theo yêu cầu.

Chatbot còn đóng vai trò là cổng tiếp nhận thông tin cộng đồng thông qua tính năng báo cáo lừa đảo trực tiếp. Người dùng có thể nhanh chóng báo cáo các trang web độc hại ngay trên giao diện trò chuyện bằng cách cung cấp đường link website, mô tả ngắn gọn hành vi lừa đảo và địa chỉ email liên hệ. Toàn bộ thông tin báo cáo sẽ được đội ngũ kỹ thuật của Chống lừa đảo xác minh, thẩm định và cập nhật vào hệ thống để nâng cao hiệu quả bảo vệ cộng đồng. Email báo cáo của người dùng cũng sẽ được ghi nhận để tham gia chương trình Scam Fighter hằng tháng, nơi các cá nhân có lượng báo cáo được thông qua cao nhất sẽ nhận được phần thưởng hằng tháng và hằng năm.

Cuối cùng, Chatbot AI đã được các chuyên gia AI và an ninh mạng của Chống lừa đảo huấn luyện chuyên biệt cho lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, do đó có khả năng tư vấn kiến thức về phòng tránh lừa đảo. Chatbot có thể đưa ra nhận định về các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, giải đáp thắc mắc về các hình thức lừa đảo, và tư vấn quy trình xử lý khi lỡ trở thành nạn nhân. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin về Chống lừa đảo hoặc kiểm chứng các thông tin liên quan.

Người dùng có nhiều cách để trải nghiệm công cụ này, bao gồm tìm kiếm từ khóa "Chống lừa đảo" trên thanh tìm kiếm của Zalo, truy cập trực tiếp qua đường link https://zalo.me/chongluadao hoặc quét QR code bên dưới.