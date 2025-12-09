Thông báo quan trọng của Đoàn Thiên Ân

Mới đây, trong kênh broadcast cá nhân, Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân đã gửi đi một thông báo khiến cộng đồng người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nàng hậu cho biết vài ngày gần đây xuất hiện tình trạng có người tự nhận là fan của cô, tạo tài khoản giả để tham gia các cuộc tranh luận, công kích người khác và để lại nhiều bình luận tiêu cực. Việc này vô tình khiến hình ảnh của Thiên Ân lẫn cộng đồng người hâm mộ bị ảnh hưởng.

Thiên Ân chia sẻ rằng cô mong muốn hành trình hoạt động của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn và tình cảm người hâm mộ dành cho cô cũng lớn dần theo thời gian. Chính vì vậy, những hành động tiêu cực dưới danh nghĩa fan khiến cô cảm thấy không yên lòng. Nàng hậu khẳng định mong các fan giữ tinh thần tích cực, lan tỏa yêu thương và tuyệt đối không gây tranh cãi hay làm tổn thương người khác.

Trong tin nhắn, Thiên Ân cũng nhẹ nhàng nhắn nhủ người đã đứng sau các tài khoản gây tranh cãi, khuyên họ dừng lại vì hành động này đang làm ảnh hưởng đến nhiều người. Cô cho rằng mạng xã hội vốn đã tồn tại rất nhiều thông tin tiêu cực, nên điều tốt nhất là mỗi người hãy chọn sống tử tế và nghĩ cho bản thân mình trước.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cho biết thời gian qua nhiều tài khoản nhận là fan của cô để đi công kích chia rẽ trên mạng xã hội

Nàng hậu khuyên những cá nhân đứng sau hay dừng lại các hành động gây chia rẽ dưới danh nghĩa fan Đoàn Thiên Ân

Thời gian gần đây, Đoàn Thiên Ân trở thành cái tên nhận nhiều bàn tán vì drama xoay quanh Kỳ Duyên - Minh Triệu. Cụ thể, khi Kỳ Duyên làm khách mời trong chương trình AI là ai?, nàng hậu cho biết điều tệ nhất từng làm với người yêu đó là tự làm đau mình bằng cách đập tay vào tường.

Không lâu sau đó, Minh Triệu có động thái được cho là đáp trả người cũ: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngà cứ gửi link vớ vẩn trẻ châu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Sau chia sẻ từ Minh Triệu, đến lượt Kỳ Duyên bất ngờ đăng status nhắc thẳng đến chuyện yêu đương, thừa nhận mình đã từng yêu 5 người và hài hước hỏi liệu cả 5 có được xem là người yêu cũ hay không. Ngay dưới bài đăng, Thiên Ân lập tức để lại bình luận "cà khịa nhẹ": "Nhưng mà cũng đâu phải người yêu cũ nào cũng dám nhắc để bị réo chi đâu". Liên tiếp những động thái của Minh Triệu - Kỳ Duyên - Thiên Ân tạo thành một "chuỗi kết nối" khó mà xem là vô tình.

Những động thái gần đây của bộ 3 mỹ nhân này đều thu hút sự bàn tán của cư dân mạng

Vào ngày 5/12, cuộc hội ngộ của bộ ba Thiên Ân - Kỳ Duyên - Minh Triệu tại show thời trang của NTK Đỗ Long trở thành tâm điểm chú ý. Nếu Minh Triệu sải bước đầy tự tin trên sân khấu thì ở hàng ghế front row, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngồi gần nhau theo dõi nhưng cảm xúc lại trái ngược.

Theo đó, khi Minh Triệu catwalk đi ngang qua, Kỳ Duyên liên tục hướng mắt theo dõi từng bước chuyển của "người cũ". Ngược lại, Thiên Ân lại gây bàn tán không kém khi giữ gương mặt vô cùng bình thản, đeo kính đen che gần hết biểu cảm, hoàn toàn không nhìn theo Minh Triệu như Kỳ Duyên. Sự đối lập giữa hai nàng hậu trong cùng khoảnh khắc khiến dân mạng bàn tán ì xèo.