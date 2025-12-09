Ảnh minh họa, nguồn Internet

Nhà mạng Viettel đã có thông báo về việc người dùng cần cập nhật thông tin giấy tờ đăng ký thuê bao , nhằm bảo vệ SIM Viettel chính chủ. Nhà mạng hướng dẫn người dùng thực hiện qua hai bước sau đây:

Bước 1: Truy cập ứng dụng My Viettel và kiểm tra thông tin giấy tờ đăng ký thuê bao

Người dùng Viettel tiến hành tải ứng dụng My Viettel trên App Store hoặc CH Play, sau đó tiến hành đăng nhập thông qua nhập số điện thoại và xác minh bằng mã OTP được gửi vào mục tin nhắn (trong trường hợp chọn đăng nhập bằng mã OTP).

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng nhấn vào tên của mình trên màn hình chính. Khi đó, cửa sổ Thông tin tài khoản mở ra, người dùng chọn phần Cá nhân. Tại đây, người dùng Viettel tiến hành kiểm tra thông tin giấy tờ trên hệ thống xem có trùng khớp hay không.

Bước 2: Cập nhật thông tin giấy tờ thực tế nếu có sai lệch

Theo nhà mạng, hai nhóm khách hàng sau cần ưu tiên cập nhật thông tin thuê bao ngay lập tức:

- Người có thông tin thuê bao CMND 9 số trên hệ thống đã hết hiệu lực.

- Người có thông tin giấy tờ trên hệ thống bị sai lệch so với hiện tại.

Viettel lưu ý, nếu thông tin giấy tờ của trên hệ thống là CMND 9 số đã hết hiệu lực theo quy định của Nhà nước, người dùng cần cập nhật giấy tờ mới là CCCD 12 số.

Tại cửa sổ “Thông tin tài khoản”, người dùng kéo xuống chọn “Thay đổi giấy tờ” và tiến hành chụp ảnh mặt trước, mặt sau của CCCD và ảnh chân dung. Sau khi chụp xong, người dùng ấn tiếp tục và thực hiện tiếp các bước theo hướng dẫn.

Ngoài ra, người dùng SIM Viettel cũng có thể đến các điểm giao dịch gần nhất để thực hiện bước cập nhật này. Ngoài ra, người dùng có thể liên hệ tổng đài để được nhân viên hướng dẫn và hỗ trợ.