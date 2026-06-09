Thông báo quan trọng liên quan đến xác thực SIM chính chủ, tất cả người dân cần nắm rõ

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện, nhắn tin cho người dân với lý do hỗ trợ đăng ký, chuẩn hóa thông tin thuê bao (SIM chính chủ) nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Thủ đoạn của các đối tượng: Các đối tượng tự xưng là nhân viên nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone... thông báo thuê bao của người dân chưa được đăng ký chính chủ hoặc thông tin chưa chính xác, yêu cầu cập nhật gấp nếu không sẽ bị khóa SIM.

Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp hình ảnh căn cước công dân, cung cấp mã OTP được gửi đến điện thoại sau đó truy cập vào đường link lạ và cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn.

Sau khi người dân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội; không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người lạ.

Người dân chỉ thực hiện đăng ký, cập nhật thông tin thuê bao tại điểm giao dịch chính thức hoặc ứng dụng chính thức của nhà mạng, đồng thời cần trình báo cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai﻿