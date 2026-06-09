Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga "vắng mặt bí ẩn" suốt nhiều tuần qua

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) Elvira Nabiullina – người được mệnh danh là “kiến trúc sư trưởng” giữ cho nền kinh tế Nga đứng vững trước các đợt trừng phạt của phương Tây – đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tuần qua.

Sự vắng mặt khó hiểu của bà tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) — sự kiện đầu tư hàng đầu của Nga mà bà luôn là nhân vật trung tâm — ban đầu được giải thích là để tham dự tang lễ của người cố vấn thân cận. Tuy nhiên, việc bà tiếp tục vắng bóng trong những tuần sau đó làm dấy lên thông tin cho rằng bà đang “nghỉ ốm”.

Bà Nabiullina đóng vai trò tối quan trọng trong việc duy trì tiềm lực tài chính của Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Ngay trong những ngày đầu chiến sự, bà đã ra quyết định lịch sử khi lập tức tăng lãi suất thêm 1.000 điểm cơ bản (10%) và áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn cực kỳ nghiêm ngặt. Động thái cứng rắn này đã chặn đứng làn sóng rút tiền ồ ạt, cứu hệ thống ngân hàng Nga khỏi sự sụp đổ và ổn định tỷ giá đồng rúp.

Khi nền kinh tế bắt đầu đối mặt với lạm phát phi mã từ quý 2/2023 do chi tiêu quốc phòng quá lớn và tình trạng khan hiếm lao động kỷ lục, bà Nabiullina đã tiến hành một thử nghiệm chưa từng có, đó là chủ động kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế để kéo lạm phát xuống.

Kết quả là, lạm phát của Nga đã giảm ngoạn mục từ mức hơn 10% vào cuối năm 2024 xuống còn 5,6% vào cuối năm ngoái và vẫn đang trên đà giảm.

Tuy nhiên, mặt trái là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước kiệt quệ vì chi phí vay vốn cao, tăng trưởng kinh tế giảm tốc và thâm hụt ngân sách quốc gia ngày một phình to.

Theo hãng tin Interfax (Nga), bộ phận báo chí của Ngân hàng Trung ương Nga xác nhận bà Nabiullina đã hủy bỏ một sự kiện quan trọng khác. “Bà Elvira Sakhipzadovna sẽ không thể tham dự hội nghị Thị trường chứng khoán Nga của NAUFOR vào ngày hôm nay (9/6/2026) do vẫn đang nghỉ ốm”. Đáng chú ý, sự kiện này vốn đã bị hoãn từ ngày 19/5 sang ngày 9/6 vì những lý do ngoài tầm kiểm soát.

Giới quan sát hiện đang đổ dồn sự chú ý vào ngày mai (10/6/2026), thời điểm diễn ra lễ tưởng niệm ông Alexey Mozhin — cố vấn cấp cao của Thống đốc CBR kiêm cựu đại diện của Nga tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Liệu bà Nabiullina có xuất hiện tại sự kiện này hay không sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho tình trạng hiện tại của bà.

Nhậm chức Thống đốc từ năm 2013, bà Elvira Nabiullina đã có công lớn trong việc thanh lọc và cải tổ toàn diện hệ thống ngân hàng Nga, giúp lĩnh vực này có đủ “sức khỏe” để chống chọi với các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất từ phương Tây 5 năm sau đó. Với kinh nghiệm dày dặn, bà được giới tài chính quốc tế đánh giá là một trong những thống đốc ngân hàng trung ương thành công nhất của Nga và là “nhà hoạch định chính sách tiền tệ bảo thủ nhất thế giới”.

Theo Bne Intellinews﻿