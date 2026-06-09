Thống đốc Phạm Đức Ấn: Chính phủ Việt Nam đặt quyết tâm chính trị rất cao về tăng trưởng GDP hai con số

Thống đốc Phạm Đức Ấn và ông Krishna Srinivasan trao đổi về một số nội dung trọng tâm. (Ảnh: SBV)

Sáng ngày 08/6, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc Phạm Đức Ấn đã có buổi tiếp xã giao ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APD) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính, Vụ Chính sách tiền tệ và Vụ Hợp tác quốc tế. Về phía IMF, có ông Jochen Schmittmann, Trưởng đại diện Văn phòng IMF tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trao đổi về triển vọng kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, Chính phủ Việt Nam đặt quyết tâm chính trị rất cao về tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng và Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 2026 - 2030 đã được Quốc hội thông qua. Chính phủ Việt Nam cũng đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy các dư địa tăng trưởng.

Thống đốc khẳng định NHNN luôn kiên định với công tác điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm góp phần giữ vững ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Thông tin thêm về định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, Chính phủ đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy các động lực tăng trưởng, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực của nền kinh tế. Trong đó, chú trọng thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả và vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước trong các lĩnh vực then chốt, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thống đốc khẳng định NHNN luôn trân trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với IMF trong thời gian qua, đặc biệt thông qua các hoạt động đối thoại chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nâng cao năng lực. Đồng thời, sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đại diện Chính phủ Việt Nam tại IMF, làm cầu nối thúc đẩy các hoạt động trao đổi, tham vấn chính sách thực chất và hiệu quả giữa IMF với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IMF bày tỏ cảm ơn Thống đốc Phạm Đức Ấn đã dành thời gian tiếp đón. Ông đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới liên tiếp chịu tác động của nhiều cú sốc lớn như đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị, các biện pháp thuế quan và biến động giá năng lượng. Theo ông Krishna Srinivasan, Việt Nam là một trong những quốc gia đã ứng phó hiệu quả với các cú sốc này và duy trì được đà tăng trưởng tích cực.

Ông Krishna Srinivasan cho rằng quan hệ hợp tác giữa IMF và Việt Nam thời gian qua luôn được duy trì hiệu quả, đồng thời khẳng định IMF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và NHNN trong quá trình hiện đại hóa khuôn khổ điều hành, kiểm soát lạm phát theo các thông lệ quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dữ liệu kinh tế vĩ mô, nhất là dữ liệu cán cân thanh toán, đồng thời cam kết IMF sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong công tác thống kê, quản lý dữ liệu.

Để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đại diện IMF khuyến nghị NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và sẵn sàng có những điều chỉnh phù hợp khi cần thiết. Bên cạnh đó, chính sách tài khóa cần được triển khai theo hướng thận trọng, có mục tiêu và mang tính tạm thời nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời hạn chế các áp lực lạm phát phát sinh. Ông Krishna Srinivasan cũng ghi nhận và đánh giá cao khát vọng tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam, trong đó chính sách tài khóa đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.