Thông tin mới nhất về dự án 60.000 tỷ kết nối giữa các sân bay lớn nhất phía Nam

Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

UBND tỉnh Đồng Nai vừa trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh là Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để Đồng Nai phối hợp với TP.HCM hoàn thiện các thủ tục liên quan, huy động nguồn lực xã hội và triển khai dự án, trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đi vào vận hành.

Theo UBND tỉnh, hiện nay kết nối giao thông giữa hai địa phương trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ vẫn chủ yếu dựa vào đường bộ, trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51 thường xuyên quá tải. Dù đã có thêm nhiều tuyến đường và cao tốc liên vùng, năng lực đáp ứng vẫn chưa theo kịp nhu cầu, đặc biệt khi sân bay Long Thành hoạt động.

Do đó, việc đầu tư tuyến metro hoặc đường sắt đô thị kéo dài là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ, đồng thời khai thác hiệu quả hai sân bay lớn nhất phía Nam là Tân Sơn Nhất và Long Thành, bảo đảm kết nối nhanh chóng, thuận lợi giữa hai đầu mối hàng không.

Theo đề xuất, tuyến metro kéo dài có tổng chiều dài hơn 41km, chia thành 3 đoạn: Đoạn 1 từ ga S0 đến ga Trung tâm hành chính tỉnh (SC) dài hơn 6km; đoạn 2 từ ga SC đến ga SA – điểm giao với tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, dài hơn 28km; đoạn 3 là tuyến mới kết nối trực tiếp vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 60.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2029.

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã có văn bản xin bổ sung nội dung trong Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cho phép Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Long Thành được hưởng các cơ chế đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết số 188/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội, TPHCM của Quốc hội.﻿

Nếu kiến nghị được chấp thuận, dự án tại Đồng Nai sẽ được hưởng đầy đủ các cơ chế đặc thù, qua đó tạo điều kiện huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, khai thác quỹ đất theo mô hình TOD, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại dọc trục kết nối TP.HCM – Đồng Nai – Sân bay Long Thành.