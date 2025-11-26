Thông tin mới nhất về Vụ án chạy kết luận tâm thần

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương

Bị can Dương Văn Lương. Ảnh Công an TP Hà Nội

Thông tin về vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, ngày 25/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Dương Văn Lương (SN 1962; thường trú tại: xã Thường Tín, TP Hà Nội; nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) về tội Nhận hối lộ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương trong đó có Dương Văn Lương đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Thanh Thủy (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương) vẫn được tự do ra ngoài, điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy.

Thủy khai nhận bản thân không bị tâm thần nhưng đối tượng đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương (thời điểm đó là Phó viện trưởng) để có kết luận giám định bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Với kết luận này, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, Dương Văn Lương và các thành viên Hội đồng giám định đã nhận hối lộ 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã cung cấp cho báo chí thông tin, kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần trung ương và một số đơn vị, địa phương.

Khởi tố 49 bị can liên quan vụ án tại Viện pháp y tâm thần trung ương

Trước đó, chiều ngày 06/10/2025, tại Họp báo quý III của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí thông tin, kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần trung ương và một số đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, trong quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 07 đối tượng.

Trong đó có vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh cùng với một số nhân viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Sầm Sơn, Thanh Hóa; đồng loạt khám xét khẩn cấp ở 110 địa điểm và triệu tập hơn 200 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Ngày 18/6/2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 07/6/2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 23/9/2025, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm đối với vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 49 bị can về các tội danh.

Trong đó có 06 bị can phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 35 bị can phạm tội Nhận hối lộ; 01 bị can phạm tội Nhận hối lộ và đưa hối lộ; 01 bị can phạm tội Đưa hối lộ và môi giới hối lộ; 01 bị can phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 02 bị can phạm tội Tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 01 bị can phạm tội Môi giới hối lộ; 01 bị can phạm tội Đưa hối lộ; 01 bị can phạm tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Khởi tố Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa, Trưởng phòng, điều dưỡng....

Trong 49 bị can có 34 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Trong đó có 01 Viện trưởng, 01 Phó Viện trưởng, 04 Trưởng khoa, Trưởng phòng, 02 Điều dưỡng trưởng, và 26 cán bộ khác (giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ); 02 bị can là giám định viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa; 03 bị can là lãnh đạo Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc, gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 Trưởng phòng; 10 bị can khác là các đối tượng bên ngoài, trong đó có một số cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp và thi hành án.

Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, trong suốt quá trình điều tra, các đối tượng tỏ ra ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, Cơ quan điều tra đã xác định được bị can Nguyễn Thị Mai Anh là người cầm đầu, liên kết, môi giới, “chạy án” cho gần 200 bị can.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cũng phát hiện thêm một số cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp có dấu hiệu liên quan.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, với phương châm “làm một vụ để cảnh tỉnh một lĩnh vực”, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, kiên quyết xử lý nghiêm mọi vi phạm, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động giám định pháp y tâm thần.



