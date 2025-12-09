Thông tin mới về dự án TTC Plaza Bình Thạnh

Sau thời gian làm việc tích cực nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính tại dự án TTC Plaza Bình Thạnh, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (HOSE: SCR) và Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình cho biết hai bên đã thống nhất phương án xử lý, nhằm đảm bảo hoạt động tại tòa nhà diễn ra ổn định và liên tục.

Theo đại diện hai doanh nghiệp, việc phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn vừa qua đã giúp các vấn đề tồn đọng được xử lý minh bạch, đúng quy định, từ đó tái thiết lập quan hệ hợp tác với tinh thần thiện chí và hướng đến phát triển dài hạn.

Hiện nay, Nhà Hòa Bình tiếp tục vận hành và khai thác thương mại, văn phòng tại dự án TTC Plaza Bình Thạnh, tọa lạc tại số 26, đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh (nay là phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) - theo đúng thỏa thuận đã được hai bên thống nhất.

TTC Land cho biết, việc giải quyết các vấn đề trước đây không ảnh hưởng đến hoạt động của khách thuê, cũng như không làm thay đổi trạng thái pháp lý hay vận hành của tòa nhà. Tòa nhà TTC Plaza Bình Thạnh hiện vẫn duy trì hoạt động, phục vụ đầy đủ các khách thuê hiện hữu và khách thuê mới. Việc thanh toán và cập nhật quy trình vận hành đều được thực hiện theo đúng chuẩn mực nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững cho đối tác thuê.

Theo TTC Land, doanh nghiệp ưu tiên mục tiêu vận hành ổn định cho khách thuê tại TTC Plaza Bình Thạnh. "Hai bên đã thống nhất các nội dung trọng tâm và đang phối hợp xử lý theo lộ trình, nhằm đảm bảo hoạt động tại tòa nhà không bị gián đoạn và khách thuê yên tâm kinh doanh", đại diện TTC Land nhấn mạnh.

Phía Nhà Hòa Bình cũng cho biết đang tiếp tục phát triển hoạt động khai thác tại TTC Plaza Bình Thạnh, đảm bảo đầy đủ các tiện ích và dịch vụ cho khách thuê.