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Thông tin mới vụ án đưa, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở Đắk Lắk

| | Bất động sản

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tìm bị hại trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến thủ tục đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực Tây Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi .

Theo đó, cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk - Chi nhánh Khu vực Tây Hòa trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Phạm Thị Lệ Oanh (SN 1981, trú thôn Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk) thường xuyên nhận làm dịch vụ, nhận ủy quyền của người dân để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Đối tượng Phạm Thị Lệ Oanh. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Phạm Thị Lệ Oanh về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hành vi nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định Phạm Thị Lệ Oanh đã nhận tiền của nhiều cá nhân với cam kết thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung thỏa thuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ số lượng bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã giao tiền cho Phạm Thị Lệ Oanh để làm thủ tục đất đai nhưng chưa được giải quyết, hoặc có giao dịch liên quan với Oanh, sớm liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo Huỳnh Thủy

Tiền Phong

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