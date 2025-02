Thông tin mới vụ cô gái khỏa thân rơi khỏi ô tô đang chạy

Sáng 5/2, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc xác minh , làm rõ vụ việc cô gái rơi ra khỏi ô tô con khi xe đang chạy trên đường.

Bước đầu, cơ quan công an đã mời những người trong ô tô đến làm việc. Theo đó, sự việc xảy ra tối Mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025. Cô gái này sinh năm 1980, do say rượu nên xảy ra sự việc trên. Người kéo người phụ nữ này khi ngã ra khỏi xe là tài xế đi cùng.

Hình ảnh cô gái không mặc quần áo rơi khỏi xe ô tô đang chạy

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hơn 2 phút ghi lại hình ảnh ô tô BKS 37A- 35xxx đang lưu thông trên đường thì cửa xe mở ra.

Từ trong xe, một cô gái không mặc quần áo bị văng xuống đường. Ngay lúc đó, tài xế kịp thời dừng xe và một bàn tay nhanh chóng kéo cô gái trở lại vào trong xe. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã gây xôn xao dư luận.

Hiện, vụ việc được xử lý theo quy định của pháp luật.