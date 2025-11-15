Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới vụ một cán bộ công an ở TP HCM bị tai nạn giao thông tử vong

15-11-2025 - 14:47 PM | Xã hội

Trưa 15-11, cơ quan chức năng TP HCM đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 14-11, trên tuyến đường 22/12 (đoạn trước Trường THPH Trần Văn Ơn) khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Huỳnh Nguyễn Phương C. (SN 1985) khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao điều khiển xe mô tô biển số 61C1 - 250… chở vợ là chị Trịnh Thị H. (SN 1985) và con là Huỳnh Công C. (SN 2017) va chạm với xe mô tô 59F1 - 228… do Nguyễn Trung K. (SN 2006), thường trú xã Lương Hội, tỉnh Cà Mau, điều khiển phía sau chở Nguyễn Ngọc Phương D. (SN 2004), thường trú 1/82, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP HCM.

Clip ghi lại vụ việc

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Huỳnh Nguyễn Phương C., tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu Huỳnh Công C., xuất huyết não thái dương trái, đụng giập khuỷu trái, vết thương xay xát đa kẽ ngón 3, 4 chân trái. Chị Trịnh Thị H., không bị thương. Nguyễn Trung K., sưng vùng trán, môi trên, cằm, chẩn đoán xuất huyết dưới nhện, gãy xương hàm dưới. Nguyễn Ngọc Phương D., chấn động não, tổn thương nội sọ, đụng giập thành bụng, đụng giập tại đùi.

Trước đó, vào sáng 15-11, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu xác nhận nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nói trên là một cán bộ Công an phường Lái Thiêu, TP HCM.

Hiện các cơ quan chức năng liên quan đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

