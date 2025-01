Thông tin mới vụ ôtô lao xuống mương khiến 7 người tử vong

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định, sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng vận chuyển cấp cứu 2 người bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định; trục vớt xe bị nạn, đưa các nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh; phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sớm xử lý hiện trường.

Để kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, bước đâu tỉnh Nam Định hỗ trợ 24 triệu đồng/người chết, 15 triệu đồng/người bị thương.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ.