Thorakao - chiến lược "hồi sinh" nổi tiếng nhất Việt Nam: Khi con rể thừa kế gia tài của mẹ vợ

Gần 70 năm là một quãng thời gian rất dài, có thể tính bằng cả đời người. Với một thương hiệu, tồn tại suốt ngần ấy năm là điều đáng nể. Càng đáng nể hơn nữa khi thương hiệu đó đang dần “hồi sinh”, nhận được sự ủng hộ từ công chúng nhờ kiên định theo đuổi chất lượng sản phẩm.

Đó chính là câu chuyện của Thorakao - “huyền thoại” mỹ phẩm Việt Nam chất lượng cao, giá thành rẻ được chú ý thời gian vừa qua.

Một số sản phẩm của Thorakao

Năm 1957, bà Hà Thị Lan Hảo thành lập xưởng sản xuất mỹ phẩm, đặt tên là Lan Hảo. Ban đầu xưởng tập trung sản xuất xà phòng thơm, dầu dưỡng tóc, dầu gội,... thủ công.

Đến năm 1961, cái tên Thorakao chính thức ra đời, đánh dấu bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang xây dựng thương hiệu mỹ phẩm nội địa bài bản - điều hiếm hoi vào thời điểm đó. Cùng thời điểm đó, công ty Lan Hảo được thành lập.

Trong những năm 1960 - 1970, Thorakao gần như giữ vị thế độc tôn trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam. Các sản phẩm như kem dưỡng da trân châu, dầu dưỡng tóc, dầu gội thảo dược trở thành lựa chọn quen thuộc của phụ nữ miền Nam. Theo Vnexpress, trong bản miêu tả sản phẩm, bà Hảo tiết lộ kem dưỡng da "dùng toàn phẩm chất chọn lọc ở Á Đông" như thạch cao, nước vôi, đậu phộng, ban phiến, trân châu, nước hoa nguyên chất... nên rất hợp với người Việt Nam.

Phòng thí nghiệm của Thorakao trong những năm đầu thành lập

Thời điểm đó, sản phẩm của thương hiệu này bán chạy đến nỗi sản xuất đến đâu bán đến đó. Có những ngày người mua hàng đứng xếp hàng từ 5h sáng để lấy sỉ mang về tỉnh bán. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân - con rể bà Lan Hảo và cũng là Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo (Thorakao) ước tính Thorakao chiếm 90 - 95% thị phần mỹ phẩm lúc đó.

Đỉnh điểm là vào năm 1969, công ty có 6 chi nhánh ở miền Nam và 1 chi nhánh ở Campuchia, mang tham vọng xuất khẩu ra khu vực.

Sau năm 1975, Thorakao rơi vào giai đoạn khó khăn kéo dài do thay đổi thị trường dẫn đến thiếu nguyên liệu, gián đoạn chuỗi cung ứng nên hoạt động sản xuất bị thu hẹp đáng kể. Bà Lan Hảo quyết định ra nước ngoài sinh sống cùng các con, công ty được giao lại cho con gái và con rể - Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân.

Ông Huỳnh Kỳ Trân (Ảnh: Gia Hân)

Những năm 1980 là giai đoạn thử thách với Thorakao, thương hiệu hoạt động cầm chừng với quy mô nhỏ nhưng vợ chồng ông Trân không bỏ cuộc. Bản thân ông Trân là một nhà khoa học, là Tiến sĩ Hoá học nên không ngừng nghiên cứu và phát triển các phương pháp, sản phẩm làm đẹp.

Từ năm 1990 - 2016, nắm bắt cơ chế mở cửa, vợ chồng ông Trân từng bước quay lại thị trường, mở rộng phân phối trên cả nước. Doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng, gia công thêm nhiều dòng sản phẩm, tiếp cận thị trường xuất khẩu và nhận được lời đề nghị hợp tác hoặc mua lại từ các đối tác nước ngoài.

Theo Nhịp sống thị trường, có thời điểm doanh nghiệp nước ngoài còn đề xuất mua lại Thorakao với con số khoảng 50 triệu USD, nhưng trong ông Trân không bao giờ nghĩ đến chuyện bán công ty. Vì bán đi rồi, có tiền và chia tiền cho con cháu mà không dạy được con cháu làm ăn. Với ông, việc dạy con cháu mới là quan trọng, bán chia tiền thì bị phân tán và theo thời gian cũng mất đi.

“Về nhãn hiệu, khi mình xuất khẩu cũng giá rẻ vậy thì có người nói ‘Bây giờ ông để tôi tăng giá lên gấp đôi thậm chí gấp ba’. Chuyện đó mình cũng phân vân lắm chứ nhưng đó là một cái mất đạo đức, là lừa dối nên thôi, mình đủ ăn.

Nếu mà mình lập ra một công ty khác, làm y chang vậy rồi chỉ đạo cho con cháu làm, cho giá cao thì cũng làm được, cũng giàu, cũng có vài chục ngàn tỷ đó. Nhưng mình nghĩ trên đời chỉ có giá trị đạo đức mới là mình, có nhiêu đó thôi chứ mình có thiếu gì đâu” - ông Trân chia sẻ tại buổi tọa đàm Uni Tour do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức hồi tháng 11/2025 vừa qua.

Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân tại sự kiện (Ảnh: BSA Media)

Song thị trường mỹ phẩm Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với sự đổ bộ của các thương hiệu ngoại, Thorakao chủ động rút về một vị trí riêng. Thay vì chạy theo bao bì sang trọng hay quảng cáo rầm rộ, thương hiệu này tập trung phục vụ nhóm khách hàng bình dân - chủ yếu là phụ nữ nông thôn và công nhân. Chiến lược tiết giảm chi phí bao bì, marketing giúp sản phẩm giữ mức giá thấp, dễ tiếp cận, trong khi vẫn ưu tiên yếu tố an toàn và hiệu quả lâu dài.

Cũng tại buổi tọa đàm Uni Tour Ông Trân cho biết: “Thứ hai là tình thương. Dân Việt Nam ta nhiều cô gái thôn nữ, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Bắc Bộ,... mà thu nhập nông dân có bao nhiêu đâu. Nếu như mình bán giá cao, đầu tư bao bì quảng cáo thì làm sao họ mua được sản phẩm làm đẹp hiệu quả được? Rồi công nhân thu nhập có 7 - 10 triệu, ở cái nhà trọ đã hết 3 triệu rồi thì đi đứng, ăn uống này kia nữa,... thì phải làm sao?

Khách hàng của mình là 2 dạng phụ nữ là công nhân và nông dân. Rất thương, rất quý thương họ do đó cái giá dứt khoát là không để nó cao bằng cách tiết kiệm bao bì, quảng cáo,... Vì quảng cáo, bao bì thì cũng là tiền khách hàng nên ở cái đó mình có giới hạn”.

Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ doanh thu nội địa của Thorakao đang ngày một tăng lên. Hiện tại - năm 2025, Thorakao gây ấn tượng vì những nỗ lực thích nghi với thị trường mới khi nghiên cứu các dòng mỹ phẩm thiên nhiên, hữu cơ, cải tiến bao bì nhưng vẫn giữ nguyên tôn chỉ không đẩy giá bán lên cao.

Bằng chứng rõ ràng nhất là rất nhiều sản phẩm trên website Thorakao đều thông báo Hết hàng. Thậm chí hội ưa làm đẹp còn rỉ tai nhau rằng bây giờ mua hàng của Thorakao còn khó hơn lên trời.

Bao bì của Thorakao đã được nâng cấp (Ảnh: Trang)

Nhiều sản phẩm ở trạng thái hết hàng (Ảnh chụp màn hình)

Hành trình của Thorakao không phải câu chuyện tăng trưởng bùng nổ hay tái định vị hào nhoáng, mà là một ví dụ hiếm hoi về sự bền bỉ của một thương hiệu Việt chọn đi chậm, giữ đạo đức nghề nghiệp và trung thành với nhóm khách hàng cốt lõi.