Thủ đô Kiev của Ukraine 'rung chuyển' vì cuộc tấn công quy mô lớn

Theo Minh Hạnh | 24-05-2026 - 15:46 PM | Tài chính quốc tế

Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào sáng sớm 24/5, ngay sau khi không quân nước này cảnh báo Nga có thể phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik.

Những tiếng nổ đã vang lên trên khắp Kiev ngay sau 1h sáng (giờ địa phương), khiến một số tòa nhà bị hư hại, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận.

Trước đó, ngày 23/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine bằng tên lửa Oreshnik, trích dẫn thông tin tình báo từ Ukraine, Mỹ và châu Âu.

Lực lượng Ukraine không tiết lộ Nga có sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc tấn công mới nhất hay không, và liệu tên lửa Oreshnik có bắn trúng mục tiêu nào hay không.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Người dân Kiev trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm trong cuộc tấn công của quân đội Nga. (Ảnh: Reuters)

Lời cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Putin ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị các phương án trả đũa Ukraine vì vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào ký túc xá sinh viên ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk.

Quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào một đơn vị chỉ huy máy bay không người lái của Nga.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Khoan xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ dầu trữ lượng hơn 730 triệu thùng, lập kỷ lục cả nước

Tân chủ tịch Fed tuyên bố làm điều 'bất khả thi' mà ông Powell để dang dở: Kịch bản lãi suất nào cho NHTW?

Rộ tin Mỹ - Iran gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày, mở cửa eo biển Hormuz

15:18 , 24/05/2026
Hé lộ nội dung thỏa thuận Mỹ - Iran sắp được ông Trump ký

14:59 , 24/05/2026
Thị trường buôn bán "giấc mơ": Các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công việc chèn quảng cáo vào giấc ngủ của con người

14:38 , 24/05/2026
The Sun: Cảnh tên lửa SpaceX của Elon Musk nổ tung giữa đại dương

13:45 , 24/05/2026

