Thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo giải ngân

Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản . Đồng thời, công bố thủ đoạn của nhóm đối tượng này để người dân cảnh giác.

Thu mua tài khoản ngân hàng để bán cho người ngoại quốc, dùng vào việc lừa đảo hàng loạt nạn nhân, với kịch bản được soạn sẵn, các đối tượng chỉ cần đọc và chiêu dụ "con mồi". Các đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng duyệt chi giải ngân khoản vay. Sau đó, yêu cầu nạn nhân làm các thủ tục để nhận tiền vay và yêu cầu nạp tiền vào để được giải ngân .

Sau khi nạp hơn 50 triệu đồng, chờ đợi hoài không nhận được tiền, các nạn nhân mới biết mình bị lừa.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh còn phát hiện các đối tượng dùng CMND và điện thoại có gắn sẵn sim do người nước ngoài cung cấp để mở tài khoản ngân hàng, sau đó đợi 1 tháng thì ra ngân hàng yêu cầu đóng tài khoản. Từ tháng 8/2022 đến nay, đối tượng người nước ngoài chưa rõ lai lịch đã thu mua 69 tài khoản ngân hàng dùng để chuyển, nhận tiền do phạm tội có được.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn giả danh nhân viên ngân hàng dẫn dụ, mời khách hàng tham gia vào nhóm zalo tìm hiểu thông tin về chứng khoán. Mỗi khách hàng tham gia nhóm thì nhân viên được hưởng 20.000 đồng, từ khách hàng thứ 8 trở đi được trả 50.000 đồng/khách.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.