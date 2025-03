Toán học tưởng khô khan nhưng thực ra vô cùng thú vị và chứa vô vàn những câu hỏi tư duy logic, đòi hỏi người học cần phải có IQ cao, cùng khả năng phân tích, quan sát chặt chẽ. Nhiều câu đố Toán học đưa ra những dữ liệu "bẫy" và chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ mới đưa ra được đáp án đúng.

Tuy nhiên cũng có những bài Toán tiểu học nhìn qua thấy không có gì phức tạp nhưng khi đưa lên mạng xã hội lại khiến người lớn tranh cãi không ngừng.

Mới đây, một bài Toán đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, thậm chí khiến một cặp vợ chồng "lục đục" vì không thể tìm ra đáp án chung.

Câu hỏi được đưa ra như sau: “Một quả dưa hấu giá nhập là 50 nghìn đồng, bán ra với giá 70 nghìn đồng. Người mua trả cho chủ quán 100 nghìn đồng tiền giả. Hỏi chủ quán lỗ bao nhiêu?”.

Khi người vợ nhờ chồng giải giúp, anh chồng tự tin đưa ra đáp án 150 nghìn đồng, nhưng ngay lập tức bị vợ "bác bỏ" và cho rằng kết quả này hoàn toàn sai.

Vậy theo bạn, anh chồng này sai hay đúng?

Ảnh minh hoạ

Đừng nghĩ đơn giản nhé, bởi dưới bài đăng, gần 2000 bình luận vẫn có rất nhiều đáp án trái chiều. Thử xem cư dân mạng giải ra sao:

- Lỗ 50 phải không, còn công sức đi lại, thuê mặt bằng các kiểu thì không biết.

- Chủ quán lỗ tổng cộng 100 nghìn đồng. Đây là cách giải thích: Thiệt hại do tiền giả: Chủ quán mất 100.000 đồng vì tờ tiền khách đưa là tiền giả; Thiệt hại do trả lại tiền thừa: Vì tờ tiền là giả, chủ quán đã mất thêm 30 nghìn đồng khi trả lại tiền thừa cho khách; Lỗ do giá vốn: Chủ quán mất thêm giá vốn của quả dưa hấu, tức là 50 nghìn đồng.

Tổng thiệt hại: 100 nghìn đồng (tiền giả) + 30 nghìn đồng (tiền thừa) + 50 nghìn đồng (giá vốn) = 180 nghìn đồng. Lãi bị mất: Nếu không bị đưa tiền giả, chủ quán sẽ lãi 20 nghìn đồng. Tổng lỗ: 180 nghìn đồng - 80 nghìn đồng = 100 nghìn đồng.

- Người mua dùng 100 nghìn đồng tiền giả để trả → Chủ quán không biết nên thối lại 30 nghìn đồng tiền thật (vì giá dưa là 70 nghìn đồng). Sau đó, chủ quán phát hiện tờ 100 nghìn đồng là giả → Phải bỏ 100 nghìn đồng tiền thật ra để bù lại. Tổng thiệt hại của chủ quán: Mất 30 nghìn đồng tiền thật đã thối lại. Mất luôn quả dưa hấu trị giá 50 nghìn đồng. Tổng cộng: 30 nghìn đồng + 50 nghìn đồng = 80 nghìn đồng.

- Chủ quán không lỗ đồng nào vì phát hiện ra tiền giả và đòi lại quả dưa hấu. Đề bài có nói là đưa 100 nghìn đồng thối lại 30 nghìn đồng và sau đó phát hiện ra tiền giả đâu.

Còn đây là đáp án mà DeepSeek đưa ra:

Để giải bài Toán này, chúng ta cần phân tích từng bước giao dịch và xác định thiệt hại của chủ quán.

1. Phân tích giao dịch:

Giá nhập dưa hấu: 50 nghìn đồng.

Giá bán dưa hấu: 70 nghìn đồng.

Người mua trả bằng tiền giả: 100 nghìn đồng.

2. Diễn biến giao dịch:

Người mua đưa cho chủ quán 100 nghìn đồng tiền giả.

Chủ quán nhận tiền giả và trả lại 30 nghìn đồng tiền thật (vì dưa hấu giá 70 nghìn đồng).

Chủ quán cũng đưa cho người mua 1 quả dưa hấu (giá nhập 50 nghìn đồng).

3. Tính toán thiệt hại:

Chủ quán mất 1 quả dưa hấu (giá nhập 50 nghìn đồng).

Chủ quán mất 30 nghìn đồng tiền thật trả lại cho người mua.

Tổng thiệt hại: 50 nghìn đồng + 30 nghìn đồng = 80 nghìn đồng.

4. Kết luận:

Chủ quán lỗ 80 nghìn đồng.

Có ai ngờ bài Toán "dễ như ăn kẹo" thế này lại làm khó người lớn đến vậy. Bài Toán này không chỉ kiểm tra khả năng tính toán mà còn đòi hỏi tư duy logic và sự tỉ mỉ trong phân tích từng chi tiết. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi những vấn đề tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa nhiều yếu tố phức tạp cần được xem xét kỹ lưỡng.

Đáp án của bạn thế nào?