Thứ "không muốn thấy" xuất hiện ở bờ biển Quảng Trị

01-11-2025 - 21:28 PM | Xã hội

Lực lượng chức năng đã lập tức giăng dây, gắn biển báo nguy hiểm tại khu vực bờ biển Quảng Trị ngay sau khi phát hiện

Ngày 1-11, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết qua tuần tra địa bàn, lực lượng của đơn vị vừa phát hiện 8 vật liệu nổ nằm rải rác dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị, đoạn qua xã Triệu Cơ.

Theo đó, 8 vật liệu nổ này đã rỉ sét, còn nguyên ngòi nổ, được phát hiện tại thôn 6, xã Triệu Cơ.

Thứ "không muốn thấy" xuất hiện ở bờ biển Quảng Trị- Ảnh 1.

Vật liệu nổ được phát hiện ở bờ biển Quảng Trị sau mưa lớn

Trong đó, 5 vật liệu nổ đã được lực lượng chức năng khoanh vùng bảo vệ, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; 3 vật liệu nổ còn lại đang nằm ngay chân sóng.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã liên hệ Đội rà phá bom mìn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để kiểm tra, có biện pháp xử lý.

Đồng thời, thông báo cho chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm và tuyên truyền người dân không ra vào khu vực này.

Theo Đ. Nghĩa

Người lao động

