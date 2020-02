Thu lời ấn tượng sau một năm hoạt động, Corona Resort & Casino Phú Quốc hứa hẹn bùng nổ trong năm 2020

Corona Resort & Casino Phú Quốc tọa lạc tại bãi Dài Phú Quốc. Huyện đảo nhỏ thuộc Kiên Giang đã được chính CNN bầu chọn là một trong những điểm đến lý tưởng của mùa thu, và bãi Dài nói riêng đã từng nắm giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng những bãi biển đẹp nhất hành tinh, theo nhiều chuyên trang du lịch danh tiếng. Vị trí đắc địa là điểm cộng lớn tạo nên sức bật cho tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí chuẩn 5 sao này.



Thêm vào đó, hệ thống cơ sở hạ tầng - giao thông thuận tiện, khi chỉ mất trung bình nửa giờ đồng hồ để di chuyển từ sân bay Phú Quốc về tới Corona Resort & Casino Phú Quốc cũng là lý do khiến nhiều du khách nội địa và quốc tế lựa chọn lưu trú và trải nghiệm những tiện ích vệ tinh tại khu phức hợp hàng đầu bãi Dài hiện nay.

Được xây dựng dựa trên mô hình "all in one" (tất cả trong một), bên trong Corona Resort & Casino Phú Quốc là danh sách tiện ích phong phú nhất nhì huyện đảo: lưu trú với hướng phòng đa dạng, trung tâm mua sắm - ẩm thực, nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế về âm thanh và ánh sáng. Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của Corona Casino - casino đầu tiên đón tiếp khách Việt vào chơi trên lãnh thổ Việt Nam. Tính tiên phong, mới mẻ và độc đáo của hình thức giải trí này đã nhanh chóng hấp dẫn du khách, đem đến thêm lựa chọn vui chơi và góp phần đa dạng hóa bộ mặt du lịch của huyện đảo.

Bằng chứng là riêng trong 8 tháng đầu năm 2019, lượt khách đến với thiên đường nghỉ dưỡng Phú Quốc đạt 3.44 triệu lượt, tăng 40% so với cùng kỳ 2018. Riêng về du khách quốc tế đạt gần 500.000 lượt, tức là trung bình một tháng số lượng khách nước ngoài lưu trú trên "Đảo Ngọc" đạt 50.000 người - một con số đáng mơ ước đối với bất kỳ địa phương phát triển du lịch nào. Trong đó ghi nhận một số lượng lớn du khách lựa chọn dừng chân tại các resort 5 sao nói chung và Corona Resort & Casino Phú Quốc nói riêng, do Phú Quốc vốn được xây dựng với thế mạnh là du lịch nghỉ dưỡng hạng sang.

Corona Resort & Casino Phú Quốc nổi lên như một điều tất yếu khi đáp ứng mọi nhu cầu của du khách về nghỉ dưỡng tiện nghi và giải trí mới lạ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc - đơn vị chủ đầu tư tổ hợp Corona Resort & Casino Phú Quốc đã công bố doanh thu cuối quý II/2019 đạt 1.146 tỉ đồng. Tính cạnh tranh cao ở mảng BĐS nghỉ dưỡng đã quen thuộc, thêm vào đó là mùa vàng du lịch Phú Quốc đã qua đi khiến doanh thu ở lĩnh vực resort có phần sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên với việc đưa vào vận hành hai hình thức giải trí mới là nhà hát và casino, Corona Resort & Casino vẫn tìm được điểm sáng và tạo được chỗ đứng trên thị trường.

Sở hữu Corona Casino gây tò mò với người Việt và chính thức mở cửa từ tháng 1/2019, chỉ tính riêng lợi nhuận thu được từ casino này trong nửa năm đầu đi vào hoạt động đã đạt trên 600 tỉ đồng. Đây cũng là nguồn thu lớn nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc trong nửa đầu năm 2019, chiếm hơn 53% tổng doanh thu toàn công ty. Lãi gộp của casino đạt 307 tỉ đồng, đồng nghĩa với trung bình mỗi ngày có 4 tỉ đồng doanh thu và hơn 2 tỉ đồng lãi gộp được thu về từ hình thức giải trí mới lạ này. Ngoài ra, Corona Casino Phú Quốc còn đang nhận trước hơn 11 tỉ đồng do người chơi chi tiền, 34.5 tỉ đồng tiền gửi và hơn 7 tỉ đồng tiền giữ hộ khách chơi trong casino.

Corona Casino xứng đáng là điểm sáng của du lịch toàn huyện đảo

Theo các dữ liệu kinh tế, số tiền người Việt đổ vào các casino trên khắp thế giới lên tới 800 triệu USD/ năm, cho thấy nhu cầu về hình thức giải trí này của khách Việt là rất lớn. Việc ra mắt casino đầu tiên dành cho người Việt vào chơi trên lãnh thổ Việt Nam được đánh giá như một động thái hợp lý để đem "miếng bánh ngon" trở về với sân nhà. Những con số lợi nhuận khả quan cũng thể hiện tiềm năng phát triển của Corona Casino Phú Quốc là rất lớn, đủ để hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong năm 2020, với cơ sở vật chất của khu vực casino nói riêng, cũng như chất lượng dịch vụ của toàn quần thể nói chung ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh Corona Casino, nhà hát Corona cũng chứng kiến những bước tăng trưởng vững chắc, với số lượng liveshow, concert được đầu tư tỉ mỉ và danh sách những ngôi sao hàng đầu bảo đảm duy trì một lượng khán giả ổn định - công chúng dư dả về tài chính, có thẩm mỹ nghệ thuật cao và tôn trọng sự sáng tạo của nghệ sĩ. Hai hình thức giải trí chưa từng có tiền lệ tại huyện đảo này là mũi nhọn để Corona Resort & Casino Phú Quốc bật xa trong tương lai.