Thủ môn Đặng Văn Lâm ôm vợ con khiêu vũ sau chức vô địch, khoá môi Yến Xuân cực ngọt, visual nàng WAG sexy nhất làng bóng đá gây chú ý

Đêm 26/8 trên sân Mỹ Đình trở thành một kỷ niệm đặc biệt với Đặng Văn Lâm. ĐT Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, qua đó giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Sau tiếng còi mãn cuộc, sân Mỹ Đình ngập trong sắc đỏ, pháo giấy và những màn ăn mừng cuồng nhiệt. Giữa bầu không khí ấy, Văn Lâm nhanh chóng tìm đến gia đình. Thủ môn ĐT Việt Nam diện bộ trang phục thi đấu màu vàng, bế con trai nhỏ trên tay. Bên cạnh anh là Yến Xuân trong chiếc áo xanh của thủ môn, quần trắng và mái tóc buộc cao gọn gàng.

Gia đình Văn Lâm ăn mừng vô địch theo cách riêng (Ảnh: Yến Xuân)

Văn Lâm trao cho vợ nụ hôn ngọt ngào (Ảnh: Yến Xuân)

Cả hai ôm con, nhìn vào mắt nhau và cùng nhún nhảy nhịp nhàng như đang khiêu vũ theo nhịp điệu quen thuộc, cười rạng rỡ giữa sân Mỹ Đình. Yến Xuân ôm eo chồng rồi được Văn Lâm trao nụ hôn ngọt ngào, tạo nên khoảnh khắc gia đình vô cùng ấm áp ngay sau khi chiếc cúp vô địch thuộc về Việt Nam. Dù ở giải đấy năm nay, Văn Lâm chỉ ngồi trên ghế dự bị nhưng anh luôn có sự đồng hành và cổ vũ, tiếp lửa tinh thần từ bà xã xinh đẹp và con trai cưng đáng yêu. Trong giây phút tuyển Việt Nam đăng quang, thủ thành Việt kiều dường như chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn niềm vui cùng những người thân yêu nhất.

Gia đình nhỏ cùng nâng cúp trên sân Mỹ Đình

Không chỉ có những khoảnh khắc đời thường, gia đình Văn Lâm còn cùng nhau xuất hiện bên chiếc cúp ASEAN Cup. Trong bức ảnh được chụp sau lễ đăng quang, Văn Lâm bế con trai, còn Yến Xuân đứng cạnh chiếc cúp vàng. Cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc giữa khung cảnh sân vận động vẫn đang ngập tràn pháo giấy.

Khoảnh khắc ấy càng đặc biệt bởi Yến Xuân đã đồng hành với Văn Lâm trong hành trình sự nghiệp cũng như cuộc sống gia đình. Trước giải đấu, cô từng đưa con trai sang Thái Lan để cổ vũ ông xã trong trận chung kết lượt đi. Đây cũng không phải lần đầu Yến Xuân xuất hiện bên Văn Lâm trong những cột mốc quan trọng. Trước đó, cô và con trai từng có những khoảnh khắc đáng yêu bên thủ thành Việt Nam trước các chuyến thi đấu của đội tuyển.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Yến Xuân tiếp tục gây chú ý với visual nóng bỏng

Bên cạnh màn ăn mừng tình cảm của hai vợ chồng, diện mạo của Yến Xuân cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ PT lựa chọn trang phục khá đơn giản khi xuất hiện trên sân: áo thể thao, quần trắng và mái tóc buộc gọn. Tuy nhiên, vóc dáng săn chắc, đôi chân dài thẳng tắp, nuột nà cùng thần thái rạng rỡ vẫn giúp cô nổi bật giữa đám đông.

Yến Xuân vốn được biết đến là một trong những nàng WAGs có hình thể nổi bật của bóng đá Việt Nam. Công việc huấn luyện viên thể hình cũng giúp cô duy trì vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng con cho tới hình ảnh cùng Văn Lâm nâng cúp, Yến Xuân đã có một đêm đáng nhớ trên sân Mỹ Đình.

Một chức vô địch, một chiếc cúp vàng và một gia đình nhỏ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc lịch sử – với Văn Lâm, có lẽ đó là cách trọn vẹn nhất để khép lại một đêm không thể quên của bóng đá Việt Nam.