Thu nhập 9 chữ số năm 27 tuổi, chàng trai kể luôn 7 thứ không nên tiêu để kiếm nhiều tiền hơn

Chủ nhân kênh YouTube Namanhsuit (tên thật Nam Anh) chuyên đăng tải các video chia sẻ kiến thức về tài chính và đầu tư dành cho người trẻ. Được biết, năm 27 tuổi Nam Anh đã kiếm được thu nhập 9 chữ số nhờ đa dạng thu nhập. Hiện anh chàng đang làm 3 công việc cùng lúc là chuyên viên Business Analyst, giáo viên và sáng tạo nội dung.

Nam Anh

Mới đây, anh chàng nêu quan điểm, những người trẻ có thể không thể tiết kiệm được nhiều, nhưng với việc học cách quản lý tài chính, tiêu xài có trách nhiệm song song với đầu tư thông minh sẽ mang lại thay đổi đáng kể sau 5-10 năm, khi họ bước vào độ tuổi 30.

Hiểu được tầm quan trọng của việc này từ sớm, do đó anh chàng đã cắt bỏ tiêu xài tiền vào 7 thứ trong cuộc sống. Nhờ đó, anh không những sống năng suất hơn, có tài chính vững bền mà còn hạnh phúc qua mỗi ngày.

1. Hàng hiệu

Khi còn trẻ, Nam Anh đã từng là người rất thích mua sắm từ quần áo đến hàng hiệu đắt đỏ. Vì còn trẻ nên anh chàng càng thích nhận được sự công nhận từ mọi người, và dùng đồ hiệu là cách để anh thể hiện bản thân. Đơn cử như Nam Anh từng phải thay iPhone mới mỗi năm, hè đến phải đi du lịch nước ngoài để up ảnh khoe mạng xã hội. Đỉnh điểm là vào năm nhất học Thạc sĩ, anh đã tích tiền bằng được để mua 1 chiếc đồng hồ vài chục nghìn đô của Christopher Ward. Cho dù lúc đó, thu nhập của Nam Anh vẫn bập bõm, đồng thời bản thân không có nhu cầu sử dụng món đồ này là mấy.

Đến khi học về tâm lý học tiêu dùng và đọc cách quyển sách về tài chính như Your Money Or Your Life, anh mới chất vấn bản thân: Tại sao người nổi tiếng lại dùng hàng hiệu? Tạo sao các brand sẵn sàng chi trả hàng triệu cho đến chục triệu đô cho các celebs để họ sử dụng sản phẩm của brand ?

Từ đó, anh hiểu rằng, không chỉ Nam Anh mà những người trẻ đang khao khát 1 thứ không phải đồ hiệu, mà là “mong muốn được thuộc về và chấp nhận trong 1 nhóm xã hội nào đó, dù lớn hay nhỏ". Và với những người trẻ mới sang tuổi 20, khi chưa có nhiều thành tựu hay giá trị thì họ chỉ cần chiếc túi Gucci hay đeo đồng hồ Tudor thì sẽ cảm giác mình thuộc về hàng ngũ toàn những người thành công, nổi tiếng và xuất chúng nhất trên thế giới như Blackpink hay David Beckham.

Thực tế, truyền thông đã luôn biết cách xoáy sâu vào tâm lý tự ti của đám đông. Và người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi việc này thường là người trẻ.

2. Sách giấy

Nam Anh thích đọc sách và thấy chúng mang lại nhiều tri thức. Tuy nhiên, sách giấy tồn tại 2 vấn đề. Một là sách giấy chất lượng tốt thì không rẻ, với mức giá dao động trung bình 100 - 300 ngàn đồng/cuốn. Hai là công việc của Nam Anh yêu cầu đi lại khá nhiều, trong khi anh thường xuyên “nhớ nhớ quên quên" mang sách giấy.

Từ đó, anh chuyển sang mua Kindle. Nếu ban đầu, bạn cần đầu tư 3-4 triệu đồng để mua nhưng về lâu dài chúng sẽ tiết kiệm được nhiều tiền. Bởi sách ebook trên Kindle thường có giá mềm hơn so với sách giấy, đồng thời có nhiều đầu sách miễn phí. thêm nữa, Kindle nhỏ gọn và dễ mang đi, nên anh có thể đọc sách ở khắp mọi nơi.

Ảnh minh hoạ

3. Phần mềm có tính năng subscription (đăng ký dịch vụ)

Hiện nay, các phần mềm có thêm tính năng subscription đã trở nên phổ biến, từ ứng dụng giải trí cho đến công việc, học tập. Thông thường các gói subscription có giá vài chục - vài trăm ngàn đồng. Nếu đăng ký nhiều tính năng subscription cùng lúc thì có thể tạo thành khoản chi phí lớn hàng tháng.

Tuy nhiên, Nam Anh nhận thấy nếu chịu khó bỏ chút thời gian để tùy chỉnh phần mềm miễn phí thì có thể đáp ứng 90% yêu cầu. Đơn cử như với việc quản lý tài chính, thay cho các app như YouNeedABudget hay Money Lover, anh dùng template có sẵn của mình trên Google Sheet.

4. Mua xe

Nam Anh cho rằng, nếu chưa đủ tài chính thì người trẻ không nên vội vàng mua xe. Bởi lẽ ngoài tiền mua thì còn ty tỷ thứ tiền khác để “nuôi" ô tô.

Thêm nữa, anh ủng hộ việc mua xe ô tô cũ thay vì mua mới. Bởi anh từng đọc một nghiên cứu, đó là kể từ mang 1 chiếc xe ô tô mới tinh ra khỏi showroom thì ngay trong năm đầu tiên xe đã mất 15% giá trị và tiếp tục giảm 30-60% giá trị cho đến năm thứ 3. Tức là sự xuống giá trị của xe ô tô mới khá nhanh.

Ở diễn biến khác, 1 điểm trừ khi mua xe ô tô cũ là nếu thiếu may mắn, bạn có thể gặp phải xe ngập nước, xe đã từng bị đâm đụng. Đến lúc mua về mới phát hiện vấn đề thì tiền sửa chữa cũng ngốn ngang với số tiền có thể bỏ ra thêm từ đâu để mua đứt xe mới. Anh cho rằng, nếu chịu khó tìm hiểu kỹ và bỏ thêm công sức để những anh thợ lành nghề kiểm tra thì khả năng cao là bạn có thể yên tâm mua được chiếc xe cũ đảm bảo.

5. Những cuộc vui vô nghĩa

Những cuộc vui vô nghĩa, đơn cử như cafe nói chuyện chỉ để giữ mối quan hệ anh em, bạn bè và đồng nghiệp… khiến chúng ta mất nhiều hơn được. Đó là mất đi sức khoẻ, tiền bạc và thời gian dành cho những hoạt động có ích hơn, chẳng hạn như đầu tư trung bình hàng tháng.

Cũng vì thế, anh đặt ra quy chuẩn và sẵn sàng từ chối nếu các cuộc vui vô nghĩa này có “3 không". Đó là cuộc vui “không phải việc gấp và hệ trong”, cuộc vui “không dành cho gia đình và bạn bè thân thiết trên 7 năm", cuộc vui “không mang lại giá trị hay cuộc vui nào cho bản thân".

Ảnh minh hoạ

6. Danh mục đầu tư không hiểu

Hiện có nhiều người trẻ đầu tư vào cổ phiếu hay một vài phương thức khác, chỉ vì thấy bạn bè mình mách bảo hay tham gia group trading quảng cáo. Trong khi họ lại chưa hiểu rõ về những kiến thức căn bản của danh mục mà họ xuống tiền để đầu tư.

Việc này sẽ khiến họ gặp rủi ro khá lớn, đó là cảnh “mua đỉnh bán đáy". Nguyên nhân là đến từ hành vi thao tung thị trường, nhằm đẩy giá cổ phiếu tăng hoặc giảm 1 lượng bất thường để lừa các nhà đầu tư.

Đơn cử như một ngày bạn thấy số cổ phiếu FPT của mình tụt dốc không phanh. Sau đó, bạn quyết định bán toàn bộ lô cổ phiếu để cắt lỗ với suy nghĩ “thôi an toàn lỗ ít, còn hơn lỗ nhiều”. Nhưng chỉ vài ngày sau, bỗng nhiên cổ phiếu FPT lại ngùn ngụt tăng giá trở lại. Điều này khiến bạn mất vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Nghe thì buồn cười và chỉ diễn ra trên phim, nhưng đây là tình cảnh chung của nhiều bạn trader đầu tư thiếu kinh nghiệm. Cũng vì thế, trước khi đầu tư bất kỳ danh mục nào, bạn cần tìm hiểu kỹ càng và tham khảo phương pháp đầu tư trung bình hàng tháng.

7. Đồ ăn vặt quà chiều

Khi bắt đầu đi làm văn phòng, Nam Anh thích gọi đồ ăn vặt chiều với đồng nghiệp như nem chua rán, trà sữa… Tuy nhiên, lâu dần thì chúng mang về 2 tác hại rất lớn. Thứ nhất, những món ăn vặt này không hề rẻ và nếu tích luỹ lâu theo thời gian, chúng ta có thể tạo thành một khoản chi lớn hàng tháng. Thêm vào đó, những đồ ăn này có nhiều dầu mỡ và chất phụ gia. Cũng vì thế, anh đã từ bỏ đồ ăn vặt quà chiều cùng đồng nghiệp vì biết chúng không hề tốt cho bản thân.