Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 'Không thể nói giáo viên giảm thu nhập vì không dạy thêm'

Chỉ đạo trên được Thứ trưởng nêu tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư 29/2024 về dạy thêm tại Hải Phòng, Bắc Giang hôm nay (6/3).

Trước ý kiến băn khoăn, cấm dạy thêm, học thêm trong trường là thiếu nguồn kinh phí sửa chữa nhỏ, Thứ trưởng thẳng thắn: "Tại sao việc sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất của nhà trường phải phụ thuộc vào dạy thêm, học thêm? Tại sao lại hưởng phúc lợi từ dạy thêm, học thêm? Cần suy nghĩ lại, không thể mong tăng nguồn thu từ gia đình học sinh".

Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới giáo dục. Bộ Chính trị đã quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non tới THPT, do đó, dạy thêm, học thêm trong nhà trường không thu tiền là đúng. Không thể nói giáo viên giảm thu nhập vì không được dạy thêm, cần nhìn nhiều ngành nghề khác, nhìn giáo viên mầm non, giáo viên những môn học không dạy thêm.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra công tác dạy thêm tại Bắc Giang.

Thứ trưởng đề nghị ngành Giáo dục Hải Phòng, Bắc Giang nhìn nhận, xác định rõ các hệ luỵ của dạy thêm, học thêm tràn lan để thực hiện quyết liệt, đồng tâm, đồng lòng hướng tới lợi ích của học sinh, tôn vinh ngành giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà giáo.

Thứ trưởng nhấn mạnh lại quan điểm chỉ đạo “5 không” trong thực hiện cấm dạy thêm: (không “đánh trống bỏ dùi”, không thoả hiệp, không khoan nhượng, không biến tướng, không nói khó mà không làm).

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh tự học không có nghĩa là một mình, đối với học sinh phổ thông giáo viên là người kiến tạo, chỉ huy, định hướng chứ không chỉ truyền thụ kiến thức.

Khẳng định học thêm là nhu cầu có thực và Thông tư 29 không cấm, nhưng Thứ trưởng Thưởng cho rằng dạy thêm, học thêm tràn lan dẫn đến nhiều hệ luỵ. Vì vậy, Thông tư 29/2024 chỉ quản lý công khai, minh bạch để bảo vệ sự tôn nghiêm của ngành, bảo vệ những nhà giáo giỏi được học sinh, phụ huynh gửi gắm niềm tin không bị mang tiếng có những hành vi ép buộc.

Về giải pháp chuyên môn, Thứ trưởng chỉ đạo dứt khoát làm tốt dạy học chính khoá. Cụ thể, các nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm tới từng đối tượng học sinh, nhất là những học sinh yếu. Các trường cần đổi mới kiểm tra, đánh giá; bố trí sắp xếp giáo viên phù hợp; hướng dẫn học sinh đa dạng hoá hình thức học tập, tự học có hướng dẫn, học nhóm, học qua các phương tiện, công nghệ hiện đại…

Về lâu dài, theo ông Thưởng, cần xây dựng đủ trường lớp để không còn áp lực sỹ số, áp lực trường chuyên lớp chọn; thi đua khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân làm tốt, tâm huyết, trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.