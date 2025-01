Thứ trưởng Đặng Hồng Đức thị sát tiến độ công trình trụ sở Bộ Công an

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 - Xuân Ất Tỵ, ngày 27/01/2025, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức , Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân lao động đồng thời kiểm tra tiến độ thi công tại công trình trụ sở Bộ Công an. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ và các lãnh đạo từ một số đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi thăm và kiểm tra công trường, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã nghe báo cáo về tiến độ thi công và phát biểu tại buổi làm việc. Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, công nhân viên các đơn vị tham gia thi công.

Thứ trưởng cũng đã trao quà và gửi lời chúc Tết đến Ban Quản lý dự án , nhà thầu thi công, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên làm việc tại công trình.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình, đây không chỉ là một công trình trọng điểm của Bộ Công an mà còn là tâm huyết, tình cảm của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức kiểm tra tiến độ thi công công trình trụ sở Bộ Công an.

Nhân dịp Tết cổ truyền, Thứ trưởng động viên Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và toàn thể cán bộ, công nhân viên khắc phục khó khăn, tiếp tục làm việc xuyên Tết, xa nhà, xa quê hương, để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Đồng chí cũng gửi lời chúc Tết đến tập thể Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và toàn bộ đội ngũ công nhân viên tại công trường.