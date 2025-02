Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo 3 Bộ, Cơ quan ngang Bộ

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Tại Quyết định số 338/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Như vậy, ban lãnh đạo đương nhiệm của Ngân hàng Nhà nước hiện có Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và các Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thanh Hà, Phạm Quang Dũng và Nguyễn Ngọc Cảnh.

Bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tại Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 25/02/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/3/2025.

Ông Lê Tấn Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Long An. Ông Lê Tấn Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày 25/02/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 398/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 25/02/2025.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc sinh ngày 28/02/1969; quê quán: Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; cử nhân Luật. Ông Nguyễn Thanh Ngọc từng là: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021.