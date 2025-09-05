Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng chỉ đạo việc khởi công các dự án lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

05-09-2025 - 11:46 AM | Bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 158/CĐ-TTg về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công điện nêu, để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng , Chính phủ sẽ tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án trên tất cả các địa phương).

Sự kiện sẽ được tổ chức ngày 19/12, nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án lớn dịp kỷ niệm Quốc khánh. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng. Đối với các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Theo công điện của Thủ tướng, mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng Công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

"Chỉ đạo rà soát các dự án, công trình, tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực trước ngày 10/11 (báo cáo đầy đủ thông tin về các công trình, dự án: tên, loại hình, quy mô, cấp công trình, nguồn vốn (vốn ngân sách nhà nước, vốn FDI, vốn tư nhân…), tổng vốn đầu tư, các tài liệu kèm theo khẳng định đủ điều kiện khánh thành, khởi công,…)", công điện yêu cầu.

Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công ,…; phối hợp với các đơn vị xây dựng Chương trình, kịch bản, phương án kết nối trực tuyến đến các điểm cầu (lựa chọn điểm cầu trung tâm, các điểm cầu chính,…); xây dựng báo cáo trung tâm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/12.

