Thủ tướng: Đầu năm 2026 sẽ khai thác thương mại sân bay Long Thành

Mục tiêu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo), sáng 9/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nêu rõ thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày và đến ngày 19/12 chỉ còn 10 ngày, trong khi nhiều dự án, công trình còn khối lượng lớn cần phải hoàn thành.

Quán triệt tinh thần "thần tốc, táo bạo hơn nữa", Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung cao độ, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan mặt bằng, vật liệu xây dựng… một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Các chủ thể liên quan giải quyết đầy đủ, dứt điểm chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm vi phạm, những người làm không tốt và khen thưởng, động viên những người làm tốt.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển.

Với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản các dự án thành phần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẩn trương rà soát các công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12 và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để bảo đảm khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan tiến hành rà soát, đăng ký bổ sung các công trình, dự án bảo đảm các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định.

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan tổng hợp danh mục các dự án, công trình; phối hợp với VTV trong công tác chuẩn bị chương trình Lễ khởi công, khánh thành.

" Công trình khánh thành phải bảo đảm cảnh quan khang trang, sạch đẹp ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nguồn vốn, Thủ tướng giao Bộ Tài chính căn cứ tiến độ các dự án và các đề xuất để bố trí nguồn lực; các địa phương phải chủ động bố trí; các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bảo hành, bảo trì các dự án theo quy định.

Để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản khẩn trương lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum.

Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Vinh - Thanh Thủy, Quảng Ngãi - Kon Tum, mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, đường kết nối sân bay Gia Bình.

Với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành. Các bộ, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn địa phương giải quyết các vướng mắc trong triển khai, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Hết năm 2025, cả nước sẽ có 3.345 km tuyến chính cao tốc

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và các ý kiến tại phiên họp, thời gian qua, nhiều dự án thuộc Ban Chỉ đạo như cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất…hoàn thành và về đích sớm hơn so với tiến độ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025.

Mặc dù năm 2025 thời tiết diễn biến bất thường, nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập lụt ở nhiều nơi, gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản nhưng các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các ban quản lý dự án, nhà thầu, tư vấn, cán bộ, công nhân, người lao động đã hăng say, tích cực làm việc, không quản khó khăn, hy sinh, đặt chất lượng, tiến độ lên trên hết.

Về mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.803 km (gồm 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km đường dẫn). Đến ngày 19/8, hoàn thành và đưa vào khai thác 2.620 km cao tốc (gồm 2.476 km tuyến chính và 144 km đường dẫn).

Dự kiến ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc (gồm 3.188 km tuyến chính và 325 km đường dẫn); đồng thời hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Ngoài ra, từ năm 2021-2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 59 dự án quốc lộ với tổng chiều dài 1.586,5 km, riêng năm 2025 hoàn thành 21 dự án dài 456 km.