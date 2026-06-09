Thủ tướng Israel tuyên bố ngừng các cuộc tấn công Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai (8/6) cho biết Israel đã ngừng các cuộc tấn công Iran, song không chính thức xác nhận sự tồn tại của một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Quan chức Israel lưu ý, Tehran đã cố gắng tạo ra một "phương trình mới" bằng cách liên kết cuộc xung đột ở Li-băng với phản ứng của Iran, đồng thời cáo buộc Hezbollah là lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Li-băng.

"Họ nghĩ rằng có thể bắn vào Israel từ lãnh thổ Li-băng mà chúng tôi sẽ không đáp trả. Điều đó đã không xảy ra, và sẽ không xảy ra", ông nói.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Thủ tướng Netanyahu trì hoãn kế hoạch tấn công trả đũa nhằm vào Iran. Theo các nguồn tin, hai nhà lãnh đạo đã có hai cuộc điện đàm trong vòng 24 giờ trước khi tình hình có dấu hiệu hạ nhiệt.

Israel công bố video tập kích hệ thống phóng tên lửa của Iran sáng 8/6.

Trong khi đó, quân đội Israel công bố video về chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các hệ thống phòng không chiến lược của Iran. Không quân Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm những trận địa được cho là sử dụng để phóng tên lửa nhằm vào Israel.

"Việc phá hủy các hệ thống này sẽ tiếp tục mở rộng ưu thế trên không của Không quân Israel trên bầu trời Iran, với mục tiêu tiếp tục loại bỏ các mối đe dọa", quân đội Israel cho biết thêm.

Israel tiếp tục đóng cửa các trường học

Dù giao tranh đã tạm lắng, Chính phủ Israel vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa an ninh. Bộ trưởng Giáo dục Yoav Kisch cho biết toàn bộ trường học trên cả nước sẽ tiếp tục đóng cửa trong ngày 9/6.

"Ngày mai sẽ là thời gian để các nhà trường ổn định tình hình và kết nối lại với học sinh. Chúng tôi kỳ vọng có thể khôi phục việc học trực tiếp trong môi trường được bảo vệ vào ngày thứ Tư", ông Kisch thông báo trên mạng xã hội X.

Trước đó, Iran tuyên bố sẽ tạm ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào Israel, nhưng đồng thời cảnh báo các đòn đáp trả sẽ được nối lại nếu Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, bao gồm cả những hoạt động quân sự tại miền Nam Li-băng.