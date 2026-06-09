Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Israel tuyên bố ngừng các cuộc tấn công Iran

| | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các hoạt động quân sự nhằm vào Iran đã tạm dừng sau đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ tháng 4. Tuy nhiên, ông khẳng định Tel Aviv sẽ lập tức đáp trả bằng vũ lực nếu Tehran nối lại các cuộc tấn công.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai (8/6) cho biết Israel đã ngừng các cuộc tấn công Iran, song không chính thức xác nhận sự tồn tại của một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Quan chức Israel lưu ý, Tehran đã cố gắng tạo ra một "phương trình mới" bằng cách liên kết cuộc xung đột ở Li-băng với phản ứng của Iran, đồng thời cáo buộc Hezbollah là lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Li-băng.

"Họ nghĩ rằng có thể bắn vào Israel từ lãnh thổ Li-băng mà chúng tôi sẽ không đáp trả. Điều đó đã không xảy ra, và sẽ không xảy ra", ông nói.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Thủ tướng Netanyahu trì hoãn kế hoạch tấn công trả đũa nhằm vào Iran. Theo các nguồn tin, hai nhà lãnh đạo đã có hai cuộc điện đàm trong vòng 24 giờ trước khi tình hình có dấu hiệu hạ nhiệt.

Israel công bố video tập kích hệ thống phóng tên lửa của Iran sáng 8/6.

Trong khi đó, quân đội Israel công bố video về chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các hệ thống phòng không chiến lược của Iran. Không quân Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm những trận địa được cho là sử dụng để phóng tên lửa nhằm vào Israel.

"Việc phá hủy các hệ thống này sẽ tiếp tục mở rộng ưu thế trên không của Không quân Israel trên bầu trời Iran, với mục tiêu tiếp tục loại bỏ các mối đe dọa", quân đội Israel cho biết thêm.

Israel tiếp tục đóng cửa các trường học

Dù giao tranh đã tạm lắng, Chính phủ Israel vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa an ninh. Bộ trưởng Giáo dục Yoav Kisch cho biết toàn bộ trường học trên cả nước sẽ tiếp tục đóng cửa trong ngày 9/6.

"Ngày mai sẽ là thời gian để các nhà trường ổn định tình hình và kết nối lại với học sinh. Chúng tôi kỳ vọng có thể khôi phục việc học trực tiếp trong môi trường được bảo vệ vào ngày thứ Tư", ông Kisch thông báo trên mạng xã hội X.

Trước đó, Iran tuyên bố sẽ tạm ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào Israel, nhưng đồng thời cảnh báo các đòn đáp trả sẽ được nối lại nếu Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, bao gồm cả những hoạt động quân sự tại miền Nam Li-băng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa để Israel "tự lo", ép Iran dừng bắn

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

Từ Khóa:
Israel, iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mất hàng chục năm chuẩn bị, Trung Quốc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phức tạp và quy mô chưa từng có trong lịch sử tại đập Tam Hiệp, kỳ vọng xác lập kỷ lục thế giới

Mất hàng chục năm chuẩn bị, Trung Quốc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phức tạp và quy mô chưa từng có trong lịch sử tại đập Tam Hiệp, kỳ vọng xác lập kỷ lục thế giới Nổi bật

Không cần khoan sâu, láng giềng Việt Nam vừa tìm thấy mỏ đá quý ngay trên mặt đất, độ tinh khiết vượt ngưỡng bình thường đến 99,995%

Không cần khoan sâu, láng giềng Việt Nam vừa tìm thấy mỏ đá quý ngay trên mặt đất, độ tinh khiết vượt ngưỡng bình thường đến 99,995% Nổi bật

Trận động đất 'kỳ lạ' ở Vịnh Mexico làm rung chuyển Cuba và Florida: Chuyên gia nói điều bất thường

Trận động đất 'kỳ lạ' ở Vịnh Mexico làm rung chuyển Cuba và Florida: Chuyên gia nói điều bất thường

13:06 , 09/06/2026
Thế giới mải mê chạy đua AI, Trung Quốc âm thầm nắm 'chìa khóa' chiến thắng

Thế giới mải mê chạy đua AI, Trung Quốc âm thầm nắm 'chìa khóa' chiến thắng

12:12 , 09/06/2026
Cuộc tấn công 'bóng ma' ở Bắc Cực: Arkhangelsk phóng Oniks từ lòng biển, Nga gửi cảnh báo tới NATO

Cuộc tấn công 'bóng ma' ở Bắc Cực: Arkhangelsk phóng Oniks từ lòng biển, Nga gửi cảnh báo tới NATO

11:34 , 09/06/2026
Cọc gần nửa tỷ đồng mua căn chung cư 90 m² ở tầng 34, người đàn ông phát hiện sự thật bẽ bàng sau gần 4 năm

Cọc gần nửa tỷ đồng mua căn chung cư 90 m² ở tầng 34, người đàn ông phát hiện sự thật bẽ bàng sau gần 4 năm

11:15 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên